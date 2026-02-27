Sommarjobb - Administratör och tekniskt stöd
2026-02-27
Vill du också vara med och bidra till att Sverige lyser? Ta chansen och sommarjobba i en utvecklande och samhällsviktig verksamhet. Nu söker vi dig som vill arbeta med administration av förkvalificeringsärenden och uppföljning av stödtjänster samt agera tekniskt stöd inom dessa områden hos oss på Svenska kraftnät.
Är du en driven och nyfiken person med intresse för elbranschen? Då har du chansen nu! Svenska kraftnät utvecklar och förvaltar Sveriges stamnät för elens motorvägar.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Svenska kraftnät söker nu dig som vill hjälpa till med administrativa uppgifter för förkvalificering och uppföljning av stödtjänstleveranser och samla teknisk information. Du kan även komma att hjälpa till i lite mer tekniska uppgifter. Du kommer att tillhöra enheten Kravvalidering, som består av femton personer och en konsult. Enhetens övergripande ansvar är att genomföra förkvalificeringar och uppföljning av stödtjänster, som är viktiga balanseringstjänster för att hålla elkraftsystemets frekvens. Vid förkvalificering utvärderas tekniska krav som ställs för att bli godkänd leverantör av stödtjänsterna.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundbyberg.Arbetsuppgifter
I rollen som administratör och tekniskt stöd inom förkvalificering kommer du att ansvara för att svara på epost-meddelanden av administrativ karaktär, samla in och sammanställa teknisk data med mera. Du kommer även att vara behjälplig för att göra uppföljning av stödtjänstleveranser och utvärdera förkvalificeringsansökningar. Tjänsten kommer även att innefatta:
• Agera administrativt stöd vid handläggning av förkvalificeringsärenden.
• Granskning och uppdatering av information.
• Utveckling av Pythonverktyg.
Du kommer att få möjligheten att utvecklas genom att få erfarenhet av ett av Sveriges mest växande områden och samtidigt få möjlighet att bekanta dig med arbetet på Svenska kraftnät och framförallt arbetsområdena förkvalificering av stödtjänster samt uppföljning av dessa.Bakgrund
Du ska läsa tredje eller fjärde året på en relevant civilingenjörsutbildning inom exempelvis system i teknik och samhälle, energi, elektroteknik eller teknisk fysik.
Vidare har du:
• Erfarenhet av självständigt arbete.
• Erfarenhet av att hantera och analysera stora mängder data.
• God arbetsvana av MS Office, framför allt Excel.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av arbete inom elbranschen relaterat till balanseringstjänster och har kunskap om kraftsystemet, frekvensreglering eller motsvarande. Även erfarenhet av Python, eller annat programmeringsspråk, är meriterande.
Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har en positiv inställning till att arbeta, har en god känsla för ordning och reda samt är strukturerad i ditt arbetssätt. Vidare har du lätt för att ta kontakt med människor då jobbet kommer innebära kontakter med såväl kollegor som många aktörer. Vi ser det också som en stor fördel om du trivs att arbeta i ett team då du kommer avlasta den ordinarie personalen.
Vill du veta mer?
Kontakta gärna rekryterande chef Santiago Piva, tel. 010 475 86 64. För frågor gällande rekryteringsprocessen går det bra att kontakta ansvarig rekryterare Lovisa Skoglundh på Lovisa.Skoglundh@svk.se
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 20/3 2026.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.
