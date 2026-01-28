Sommar vikarie
Sommarvikarie - Hemtjänst Ditt Liv 2026
Om jobbet
Är du påhittig, älskar aktiviteter, gemenskap och att lära dig nya saker? Super! Då kommer du trivas hos oss!
Vi är en liten hemtjänst där du får en stor roll. Vi prioriterar ditt välmående, och vet att våra kunder mår bra när du mår bra.
Att jobba hos oss:
Hemtjänst Ditt Liv finns i Njurunda drivs av mig, Emelie Söderström. Vi har vår bakgrund inom hemtjänst och akutsjukvård, och här gör vi allt det vi saknade som anställda.
Här får du uppleva en fantastisk gemenskap mellan personal och kunder, och för att bryta vardagen hittar vi ofta på aktiviteter och nya sätt att bedriva vår omsorg på.
När du jobbar hos oss blir du en del i att utforma verksamheten. Idag är vi 17 personer + några vikarier som tillsammans hittar bästa möjliga arbetssätt, hittar på aktiviteter, går utbildningar och diskuterar vår arbetsmiljö och våra villkor.
Vi har en kreativ syn på omsorg, som alltid utgår från kunden. När du jobbar hos oss så litar vi på dig. Vi följer regler och beslut, vet att god omsorg inte passar med alltför strikta rutiner. Det måste utgå från kunden. Därför låter vi dig ha stor frihet, du är experten.
Du som söker är utbildad inom vård, eller med annan utbildning som arbetsgivaren ser som likvärdig. Du kan även vara studerande. Vi ser gärna att du har erfarenhet människovårdande arbete. Lätt att anpassa dig till olika människor och omständigheter med ett bra bemötande. Körkort för manuell bil är ett krav för att kunna arbeta med oss då bilkörning ingår i arbetet.Dina arbetsuppgifter
Du ska utifrån ett professionellt förhållningssätt ge omvårdnad och serviceinsatser av god kvalité till dom du kommer gå till. I arbetet ingår att utföra delegerade uppgifter enligt HSL samt dokumentation enligt gällande riktlinjer. Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt i syfte att ge kunden förutsättningar för att förbättra eller bibehålla sina förmågor. Ge trygghet, bemöta alla med respekt. Arbetsuppgifterna är allt inom kundens vardag som just den behöver stöd och hjälp med.
Vi erbjuder
God schemaläggning:
Kontinuitet är väldigt viktigt, så här jobbar du främst med de du är kontaktperson för. Vi styr inte ditt schema i detalj. Så länge alla insatser görs samma vecka så beslutar du och kunden hur ni lägger upp arbetet. Kanske kan ni ta tvätten på tisdagen så ni hinner åka och fika på onsdagen?
Behöver du gå tidigt för att ta barnen till tandläkaren eller hinna till frisörtiden du längtat efter? Även det brukar gå att ordna. Du stämplar in och ut och styr själv över hur du lägger upp din tid, så länge du tar ansvar för att din kund mår bra och allt blir gjort.
Varje vår genomgår vi HLR utbildning och utbildning i lyft- och förflyttningsteknik. Utöver det har vi löpande utbildningar i ämnen som demens, näringslära, hot & våld, palliativ vård, m.m. Önska vad du vill ha, så fattar vi beslut tillsammans!
Antingen gör vi utbildningar för alla, eller om du har något som just du vill lära dig? Vi vill att du ska vara nyfiken och anstränga dig för att lära dig nya saker, och vi hjälper gärna till. Just nu genomgår vi stjärnmärkning inom demens.
Ny teknik
Oavsett om du arbetar på kontoret eller ute i omsorgen, arbetar du med den senaste tekniken. Via personalsystemet i mobilen kan du byta pass, ansöka om ledigt, se ditt schema och vilka du jobbar med.
Under tiden du arbetar har du stöd av ett kundsystem som ger dig bakgrund om kunden, vad som har gjorts och vad som ska göras.
Du använder även en lås-app istället för nycklar för att komma in och ut hos kunderna.
Förmåner och aktiviteter:
I våra fina lokaler har du tillgång till dryck av olika slag, fika och frukt. Vi hittar även på roliga aktiviteter ihop, till exempel after works, middagar tillsammans antingen ute eller i lokalen.
Vi tillhandahåller arbetskläder.
Du arbetar schemalagda arbetstider under dag, kväll och helg.
Lön enligt överenskommelse/individuell lön
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Varmt välkommen med din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobb
Emelie Söderströmemelie@dittlivab.se
070-880 53 53 Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
