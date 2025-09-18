Solhagaskolan söker elevassistent/pedagog på deltid.
2025-09-18
Yrkeskategori: Elevassistent/pedagog
Anställningsform: vikarie t.om. 19 dec 2025. ev möjlighet till förlängning Tjänstgöringsgrad: 62,5 %
Tillträdesdag: snarast
Löneform: timlön
Ort: Lödöse
Arbetsplats: Solhagaskolan Anpassad grund och gymnasieskola
Sista dag att ansöka är 1 okt-25 Rekryteringen sker löpande så vänta inte med din ansökan
Vi gör världen lite bättre, en människa i taget"
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Nytida tillsammans med oss! Vi ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Nytida finns i hela Sverige. Att jobba hos oss innebär många möjligheter, ett stort ansvar och inte minst en glädje över att se människor trivas och växa. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. I det dagliga arbetet betyder det att varje enskild person i alla våra verksamheter ska leva ett så gott liv som möjligt och bemötas med respekt. Vi har en företagskultur som präglas av våra värderingar: respekt, ansvar, kunskap och enkelhet. De som arbetar hos oss delar dessa värderingar och bidrar aktivt till att hålla dem levande.
Beskrivning av verksamheten
Solhagaskolan är en anpassad grund och gymnasieskolan inom Nytida, belägen i Lödöse som tillhör Lilla Edets kommun. På skolan finns ett glatt arbetslag som jobbat tillsammans länge. Målgruppen på skolan är elever med intellektuell funktionsnedsättning, autism, ADHD samt eventuella andra tilläggs diagnoser. På skolan finns plats för ca. 17 elever. För mera info om vår verksamhet besök oss på Instagram eller vår hemsida.
Beskrivning av tjänsten
I din roll som elevassistent/pedagog är du med och skapar en trygg grund för våra elever som har behov av extraordinärt stöd samt speciellt utformad pedagogik och social träning. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Arbetet präglas av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikationsstrategier. Du arbetar för att stimulera och utmana elevernas utveckling och lärande, i nära samarbete med kollegorna. I dina uppgifter ingår även vardagliga sysslor som inköp av livsmedel, köksuppgifter, städ och andra praktiska uppgifter som kan uppstå. Dina arbetstider blir må-fre 7.45-12:45 (ej arbete under lovdagar)
Kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper
Du har lägst gymnasieutbildning gärna inom vård och omsorg eller barnomsorg/ barn och fritid alt annan utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande, elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Vi söker någon som har förståelse för olikheter och som är flexibel i sitt tänkande. Du behöver vara lösningsfokuserad och gärna ha erfarenhet av arbete inom skola samt med personer med funktionsnedsättningar. Du är en ansvarsfull, empatisk och noggrann person som har ett äkta intresse för att stötta människor med funktionshinder. Du har en positiv inställning, fokuserar på möjligheter och ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Du behöver vara i stabil kondition såväl fysiskt som psykiskt då det är viktigt att man orkar stötta eleverna.
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska både i skrift och tal, detta är väldigt viktigt så om du inte uppfyller det kriteriet ber vi dig att inte söka denna tjänsten. Då de äldsta eleverna på skolan kan vara ca 20-21 år är det en fördel om du är äldre än dem.
Kontroll ur belastningsregistret kommer göras i samband med anställningen. Vi rekommenderar att du ansöker om detta redan nu.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Kontaktperson: Namn: Maria Mossberg Befattning: Rektor E-postadress: maria.mossberg@nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Maria Mossberg maria.mossberg@nytida.se Jobbnummer
9514655