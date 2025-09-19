SoL-handläggare
2025-09-19
En av våra medarbetare har valt att gå vidare till en ny utmaning.
Om du söker efter ett meningsfullt uppdrag där du kan göra skillnad i en kompetent och trevlig arbetsgrupp med ett pågående utvecklingsarbete inför framtiden, då har du kommit helt rätt!
Det här erbjuder vi dig!
Arbetet innebär utredning, bedömning av behov om rätt till insats och beslutsfattande enligt socialtjänstlagen. Biståndshandläggarna fattar beslut på delegation av omsorgsnämnden.
Din arbetsplats kommer att vara på Garnisonsområdet på Kanslihusvägen 6 i Hässleholm med bra bussförbindelse. Ett vackert område med mycket grönska.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som t ex friskvårds bidrag och möjlighet till byte av semesterdags tillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen, social omsorg eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av handläggning inom verksamhetsområdet är meriterande. Du har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning och har arbetat med myndighetsutövning inom vård och omsorg. B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
Du är trygg, stabil och har lätt för att samarbeta. Arbetet hos oss sker både självständigt och i team och då vi möter många människor i vårt arbete ser vi även att du är professionell i ditt
bemötande. Du har ett helhetstänk och ser din roll i samverkan med andra.
Då arbetet innefattar mycket dokumentation ser vi att du har god datorvana, samt goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig väl både i tal och skrift. Dokumentationskunskap i LifeCare ser vi som meriterande
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Det finns möjlighet till distansarbete i viss utsträckning utifrån verksamhetens förutsättningar.
Det finns möjlighet till distansarbete i viss utsträckning utifrån verksamhetens förutsättningar.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
