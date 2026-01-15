Sökes Tandsköterska deltid/heltid
Implant & Esthetic Center In Malmo AB / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
2026-01-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Implant & Esthetic Center In Malmo AB i Malmö
Du har tandsköterskeutbildning samt kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium, i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som är serviceinriktad och som har ett gott bemötande. Du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter och ansvar.
Som en del av vårt team är du tillmötesgående med en positiv inställning och har lätt för att samarbeta. Flera språk är meriterande.
Tillträde efter överenskommelse. Tjänsten är minst deltid 60 % upp till heltid 100 %. Tjänsten är förlagd vardagar. Lön enligt överenskommelse. Besök gärna vår webbsida www.iecenter.se
Skicka din ansökan till: mail@iecenter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: mail@iecenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Implant & Esthetic Center In Malmo AB
(org.nr 556697-7566)
Baltzarsgatan 1 (visa karta
)
211 36 MALMÖ Arbetsplats
Implant & Esthetic Center In Malmo AB Jobbnummer
