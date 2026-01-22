Söker Damfrisör/Herrfrisör
Safa AB / Hälsojobb / Strömstad Visa alla hälsojobb i Strömstad
2026-01-22
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Safa AB i Strömstad
Salong Nordby
Nordby köpcentrum
452 70 STRÖMSTAD
Tel 0526-40446luaytaiger@hotmail.com
Arbetsort Strömstad
Platsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning:
Salong Nordby är en dam och herrsalong som är beläget i Nordby köpcentrum. Vi
utför klippningar, färgbehandlingar och försäljning. Drop-in för både dam och her
samt bokade tider. Vi har även en stor shop med försäljning av hårprodukter.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Främst är arbetsuppgifterna att arbeta med herrr och damklippningar, viss
försäljning av produkter samt kassa kan förekomma.
Det är bra om du god fysik då det är statiskt i arbetet med att stå och klippa.
Du som söker ska kunna prata svenska eller engelskaUtbildning och erfarenhet
Utbilning krävs ej men erfarenhet av att arbeta som frisör är ett kravDina egenskaper
som uppskattas är att du är noggran, ansvarstagande och att du tycker om att arbeta
med människor.
ÖVRIGT
Bostad kan ordnas i Strömstad
Varaktighet TillsvidareAnställningstyp/arbetstider
Deltid, 50% - 100%
Schemalagd arbetstid
Heltid men deltid kan även diskuteras
Lön Fast månads- vecko- eller timlön
Kontaktpersoner Leo Majid 0737-448368 luaytaiger@hotm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
0737448368
E-post: luaytaiger@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safa AB
(org.nr 556965-0343)
Nordby Köpcentrum (visa karta
)
452 70 STRÖMSTAD Kontakt
Leo Majid luaytaiger@hotmail.com 0737448368 Jobbnummer
9700044