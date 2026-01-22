Söker Damfrisör/Herrfrisör

Safa AB / Hälsojobb / Strömstad
2026-01-22


Visa alla hälsojobb i Strömstad, Tanum, Dals-Ed, Munkedal, Bengtsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Safa AB i Strömstad

Salong Nordby
Nordby köpcentrum
452 70 STRÖMSTAD
Tel 0526-40446
luaytaiger@hotmail.com
Arbetsort Strömstad
Platsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning:
Salong Nordby är en dam och herrsalong som är beläget i Nordby köpcentrum. Vi
utför klippningar, färgbehandlingar och försäljning. Drop-in för både dam och her
samt bokade tider. Vi har även en stor shop med försäljning av hårprodukter.

Publiceringsdatum
2026-01-22

Dina arbetsuppgifter
Främst är arbetsuppgifterna att arbeta med herrr och damklippningar, viss
försäljning av produkter samt kassa kan förekomma.
Det är bra om du god fysik då det är statiskt i arbetet med att stå och klippa.
Du som söker ska kunna prata svenska eller engelska

Utbildning och erfarenhet
Utbilning krävs ej men erfarenhet av att arbeta som frisör är ett krav

Dina egenskaper
som uppskattas är att du är noggran, ansvarstagande och att du tycker om att arbeta
med människor.
ÖVRIGT
Bostad kan ordnas i Strömstad
Varaktighet Tillsvidare

Anställningstyp/arbetstider
Deltid, 50% - 100%
Schemalagd arbetstid
Heltid men deltid kan även diskuteras
Lön Fast månads- vecko- eller timlön
Kontaktpersoner Leo Majid 0737-448368 luaytaiger@hotm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
0737448368
E-post: luaytaiger@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Safa AB (org.nr 556965-0343)
Nordby Köpcentrum (visa karta)
452 70  STRÖMSTAD

Kontakt
Leo Majid
luaytaiger@hotmail.com
0737448368

Jobbnummer
9700044

Prenumerera på jobb från Safa AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Safa AB: