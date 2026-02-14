Söker butikssäljare!
2026-02-14
Hej!
Vi på Uniqapro Ab söker nu en glad och driven butiksäljare till vår butik i Farsta centrum.
Vi erbjuder hudvårdsprodukter, ansiktsbehandlingar och permanent makeup.
Du behöver inte ha erfarenhet, vi kommer att lära dig allt från grunden.
OBS:
Mejl som inte innehåller någon text kommer tyvärr inte att besvaras. Om du endast skickar ditt personliga brev eller CV utan något meddelande i själva mejlet kommer din ansökan inte att behandlas.
Vi ber dig därför att skriva några rader i mejlet där du kort förklarar varför du är den perfekta kandidaten för tjänsten och varför du söker just denna roll.
Med vänliga hälsningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: Info@uniqapro.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniqa pro AB
(org.nr 559325-4047)
Farsta Centrum (visa karta
)
123 47 FARSTA Jobbnummer
9743042