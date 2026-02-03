Software Test Engineer
Software Test Engineer - uppdrag hos flera teknikledande företag i Göteborg
Vi söker nu Software Test Engineers till flera av våra kunder i Göteborgsområdet. Våra kunder är verksamma inom teknikintensiva branscher såsom medicinteknik, produktutveckling och avancerade mjukvarusystem, där kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet står i fokus.
I dessa roller får du arbeta med mjukvarutestning av komplexa system och produkter, ofta i miljöer som omfattar Windows Server, inbyggda Linux-servrar, molnlösningar och smarta enheter. Uppdragen varierar beroende på kund, men gemensamt är ett högt tekniskt innehåll och nära samarbete med utvecklingsteam.
Exempel på arbetsuppgifter
Planering och genomförande av mjukvarutester på system- och produktnivå
Framtagning och underhåll av testfall, både manuella och automatiserade
Utförande av tester i miljöer såsom Azure och Windows Server
Felsökning, analys och rapportering av avvikelser
Bidra till kvalitetssäkring genom granskningar och förbättringsarbete
Utveckling av testautomation samt, vid behov, testverktyg och simulatorer
Arbete i CI/CD-miljöer tillsammans med utveckling och DevOps
Vi söker dig som
Har kandidatexamen eller masterexamen inom datavetenskap, mjukvaruteknik eller liknande
Har 1-5 års arbetslivserfarenhet av mjukvarutestning
Har erfarenhet av testplanering, testdesign och testgenomförande
Har goda programmeringskunskaper, gärna inom testautomation
Har goda kunskaper i Python
Har erfarenhet av CI/CD
Har goda kunskaper i verktyg som GIT, Docker och Jenkins. Kubernetes och Helm är extra meriterande.
Dina personliga egenskaper
Du är en lagspelare med god kommunikationsförmåga
Du är engagerad, lösningsorienterad och tar eget ansvar
Du arbetar strukturerat och analytiskt
Du är nyfiken och har lätt för att sätta dig in i nya tekniska miljöer
Vad vi erbjuder
Möjlighet att arbeta hos flera attraktiva arbetsgivare i Göteborgsregionen
Uppdrag som matchas mot din kompetens, erfarenhet och intresse
Goda utvecklingsmöjligheter i teknikintensiva miljöer
En trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor
Plats: Göteborg med omnejd
