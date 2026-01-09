Software Quality Assurance Engineer
2026-01-09
Vill du spela en nyckelroll i att säkerställa hög kvalitet i mjukvaruutveckling och bidra till ständiga förbättringar i en komplex och teknikintensiv organisation? Vi söker nu en Software Quality Assurance Engineer / Quality Manager med fokus på mjukvaruutveckling som vill arbeta nära utvecklingsteam, projekt och ledning för att driva kvalitet och struktur i hela organisationen.
Om rollen
Som Software Quality Assurance Engineer / Quality Manager blir du en del av Quality Management-teamet - en diversifierad grupp där olika perspektiv värderas högt och där olikheter ses som en styrka i vårt gemensamma förbättringsarbete.
I rollen ansvarar du för kvalitetssäkringsaktiviteter kopplade till mjukvaruutveckling i projekt, samtidigt som du stödjer ledningsgrupper, linjechefer och medarbetare i kvalitetsrelaterade frågor och initiativ. Du arbetar självständigt i dina uppdrag men i nära samverkan med projektens Project Quality Managers och andra intressenter.
Huvudsakliga ansvarsområden
Kvalitetssäkring i projekt: Planera, genomföra och rapportera mjukvarurelaterade kvalitetssäkringsaktiviteter i utvecklingsprojekt i rollen som Software Quality Assurance Engineer (SQAE).
Stöd till mjukvaruutveckling: Säkerställa att kvalitet integreras i hela utvecklingsprocessen och bidra med rådgivning kring arbetssätt, processer och förbättringsåtgärder.
Kvalitetsstöd till organisationen: Fungera som stöd till chefer och medarbetare i kvalitetsfrågor samt driva och följa upp kvalitetsinitiativ.
Revisioner: Genomföra interna revisioner, både självständigt och som del av revisionsteam.
Rapportering och uppföljning: Rapportera status och resultat av kvalitetsaktiviteter till berörda chefer och intressenter inom respektive uppdrag.
Vi söker dig som
Har ett starkt intresse för kvalitet, förbättringsarbete och mjukvaruutveckling, och som trivs i en roll där samarbete och kommunikation är avgörande. Du har ett coachande förhållningssätt, hög integritet och mod att driva kvalitetsfrågor även när det innebär utmaningar.
Vi värdesätter personlig mognad, respektfullt bemötande och en inkluderande inställning - hos oss är respekt och värdighet självklara ledord i alla sammanhang.
Kandidatexamen eller masterexamen inom teknik eller annan relevant eftergymnasial utbildning (gärna inom mjukvaruutveckling)
5-7 års Erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete inom mjukvaruutveckling
Erfarenhet av revisionsarbete
Erfarenhet av certifiering enligt ISO 9001 och/eller EN 9100
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Stark kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med många olika roller och professioner
Meriterande:
Utbildning och/eller erfarenhet inom kvalitetsledning
Kunskap om standarder såsom RTCA DO-278A, RTCA DO-178C och AQAP 2210
Erfarenhet av Configuration Management
Ledarskaps- och coachingerfarenhet
God kännedom om krav enligt TickITplus
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
