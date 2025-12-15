Software Engineer - avancerade radiosystem
2025-12-15
Hur vet man att ett komplext system faktiskt fungerar - inte i teorin, utan i verkligheten? När timing är kritisk, när signaler beter sig oförutsägbart och när det inte finns utrymme för gissningar? Det är den typen av mjukvara du bygger här. Vi söker en Software Engineer som vill arbeta nära systemdesignen och utveckla den mjukvara som avgör hur avancerade radiosystem förstås, verifieras och förbättras. Det handlar om realtidsnära system där mjukvara möter fysik, signaler och hårda krav på tillförlitlighet.
OM ROLLEN:
Som Software Engineer inom test bygger du mjukvara som gör det möjligt att lita på system som måste fungera under extrema förhållanden. Systemen du arbetar med är radionära och realtidskritiska och för att kunna verifiera dem tittar du på hur radiosignaler, radar och elektromagnetiska miljöer fungerar i praktiken.
Du ingår i ett seniort team av ingenjörer med kompetens inom mjukvaruutveckling och inbyggda system. Här tar det lång tid innan du kan kalla dig "expert", vilket säger något om lärandemöjligheterna och långsiktigheten i rollen.
Du arbetar inte med färdiga kravspecar eller färdigdefinierade testfall. I stället är du med där funktionerna tar form. I rollen arbetar du med att bygga mjukvara som utmanar systemet och visar hur det beter sig i olika scenarier. Du skapar snabb och pålitlig återkoppling till utveckling och systemdesign och den kod du skriver används kontinuerligt för att förstå om systemet gör rätt sak - och varför.
Det innebär att du:
jobbar med white-box-perspektiv på funktioner
använder simulatorer och verkliga mätdata
VI SÖKER DIG SOM:Har runt 3-10års erfarenhet inom mjukvaruutveckling
Kommit i kontakt med Java och C++
Har erfarenhet av och förståelse för hur radar fungerar
Har förståelse för testautomation
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet inom:
RF/radio, signalanalys eller radarnära system
Arbete med mätinstrument (signalgeneratorer, spektrumanalysator, oscilloskop)
FPGA-programmering
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och tillsvidare arbeta ute hos vår kund.
Start: Omgående
Placering: Järfälla
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
