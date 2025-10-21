Socionomkonsult till LSS

Novant AB / Socialsekreterarjobb / Falun
2025-10-21


Vi söker en erfaren socialsekreterare med specialkompetens inom LSS för ett uppdrag med start 1 november 2025 eller så snart som möjligt därefter, till och med 30 april 2026. Möjlighet finns till förlängning i upp till sex månader, en månad i taget.
Om uppdraget
Uppdraget omfattar handläggning av sjuklöner enligt LSS. Tjänsten är initialt placerad på ekonomienheten, men övergår efter årsskiftet till sektionen Myndighet. Rollen är självständig och ansvarstagande, med möjlighet att bidra till utveckling och kvalitetssäkring inom området.

Publiceringsdatum
2025-10-21

Kompetenser
Socionomexamen (intyg krävs)
Erfarenhet av utredning av sjuklöner enligt LSS
God kunskap om LSS-lagstiftningen
Förmåga att självständigt hantera handläggningens olika delar
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Datorvana, särskilt inom Officepaketet
Erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och har ett gott bemötande. Rollen kräver ett stabilt omdöme, förmåga att skapa trygghet och kunna hantera ett högt arbetstempo med bibehållet målfokus.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.

Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socionom-LSS".

Arbetsgivare
Novant AB (org.nr 559490-8948)
791 30  FALUN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9568082

