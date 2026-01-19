Socionom till stadsdelsförvaltningens reception
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
Välkommen att söka tjänst hos oss på Resursenheten i Hägersten Älvsjö SDF.
Vi vill bemanna stadsdelsförvaltningens reception med en erfaren socionom som ska fungera som medborgarens första kontakt med socialtjänsten. Tjänsten ersätter tidigare receptionister för att våra medborgare snabbt ska kunna lotsas rätt.
Resursenheten består av olika verksamheter som ger stöd till invånare i Hägersten-Älvsjö samt utgör en resurs till förvaltningens andra enheter. Inom enheten finns bl a ett socialt boendeteam, arbetsmarknadsinsatser och en administrativ grupp. Resursenheten leds av en enhetschef och en gruppledare. Resursenheten har nära samarbete och gemensamma lokaler med enheten för ekonomiskt bistånd och vuxen enheten. Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och engagerad socionom som brinner för socialt arbete och god service. Du kommer både fungera som socialtjänstens ansikte utåt och vara medborgarens väg in. Därför behöver du ha goda kunskaper om och förståelse för alla socialtjänstens områden. Vi vill att du är orädd och nyfiken att möta upp brukare oavsett målgrupp.
Söker du ett sammanhang där service, integritet och mänskliga möten står i centrum? Hos oss får du använda din kommunikativa förmåga och ditt omdöme för att skapa lugn, tydlighet och förtroende i varje kontakt.
Vi välkomnar dig som möter våra medborgare med stor respekt, förståelse och förmåga att motivera. Du har hög servicekapacitet och ett genuint intresse för att stödja människor i svåra situationer. Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav och du ska ha mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.
Vi ser även att du har förmåga att samverka med andra och goda kunskaper om myndigheter och andra samhällsfunktioner. Anställningsvillkor
Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning Kontakt
Maria Berglund maria.berglund@stockholm.se 0850822027 Jobbnummer
9692398