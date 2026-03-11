Socionom

Viraliv AB / Socialsekreterarjobb / Västervik
2026-03-11


Visa alla socialsekreterarjobb i Västervik, Vimmerby, Valdemarsvik, Oskarshamn, Hultsfred eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Viraliv AB i Västervik, Vimmerby, Valdemarsvik, Oskarshamn, Hultsfred eller i hela Sverige

Efterfrågad kompetens samt särskilda krav på erfarenhet:
Socionom.
Flerårig erfarenhet med aktuella och väl förankrade kunskaper och färdigheter att självständigt
kunna utföra handläggningsuppgifter inom området barn- och unga utifrån SoL och LVU inomramen för en BBIC process.
Uppdraget kräver körkort med B-behörighet
Information om uppdraget:
Myndighetsutövning gällande barn- och unga, främst barnavårdsutredningar men alla förekommande handäggningsuppgifter i ärendehanteringen rörande barn- och unga inomsocialtjänstens barnavård kan förekomma.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
via mail
E-post: sr@viraliv.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socionom till Västervik".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Viraliv AB (org.nr 559371-5682)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9791927

Prenumerera på jobb från Viraliv AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Viraliv AB: