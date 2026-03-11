Socionom
Socionom
Efterfrågad kompetens samt särskilda krav på erfarenhet:
Socionom.
Flerårig erfarenhet med aktuella och väl förankrade kunskaper och färdigheter att självständigt
kunna utföra handläggningsuppgifter inom området barn- och unga utifrån SoL och LVU inomramen för en BBIC process.
Uppdraget kräver körkort med B-behörighet
Information om uppdraget:
Myndighetsutövning gällande barn- och unga, främst barnavårdsutredningar men alla förekommande handäggningsuppgifter i ärendehanteringen rörande barn- och unga inomsocialtjänstens barnavård kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
via mail
E-post: sr@viraliv.se
