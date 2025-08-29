Socialt ansvarig samordnare (SAS) - Vikariat
2025-08-29
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Till Socialförvaltningen Nordost söker vi nu en Socialt ansvarig Samordnare (SAS) för ett vikariat. Som SAS kommer du att spela en viktig roll i det övergripande och strategiska arbetet för kvalitetsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden utifrån gällande lagar och föreskrifter. Du arbetar för att säkerställa att verksamheten följer föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet. Arbetet innefattar omvärldsbevakning bland annat gällande lagstiftning och du kommer att ingå i nätverk och arbetsgrupper inom och utom förvaltningen.
Som SAS kommer du att ha ett nära samarbete med verksamheterna, där du kommer att ge råd och stöd utifrån verksamheternas behov samt genomföra utbildningsinsatser.
Som socialt ansvarig samordnare (SAS) granskar du förvaltningens verksamhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet. Du säkerställer att verksamheten uppfyller lagar, föreskrifter och beslut och du föreslår förbättringsåtgärder när du ser att kvaliteten behöver höjas.
En stor del av ditt arbete består av utredning och bedömning av Lex Sarah-rapporter. Vid ett allvarligt missförhållande ansvarar du för att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du stödjer verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet samt bidrar till utveckling av rutiner och arbetssätt. Du finns med i olika introduktions- och utbildningssammanhang såsom att kompetensutveckla arbetsgrupper inom avvikelser och lex Sarah.
Du kommer ingå i en avdelning som arbetar med utvecklings- och kvalitetsfrågor och i och med det ha ett tätt samarbete med förvaltningens verksamhetsutvecklare. Du kommer utöver det ingå i nätverk tillsammans med SAS:ar i övriga förvaltningar inom staden.
Arbetet innebär mycket eget ansvar och du planerar din dag efter dina arbetsuppgifter. Det medför att du har möjlighet att utifrån verksamhetens behov arbeta hemifrån eller från annan plats.Kvalifikationer
Du som söker har en socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har flera års erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänst och du är väl insatt i lagstiftningen och i social dokumentation. Du behöver även ha erfarenhet av kvalificerat utredningarbete.
Meriterande för tjänsten är arbete med tillsyn och granskning och erfarenhet från processledning där du självständigt drivit och genomfört utvecklingsarbete. För tjänsten är det även en fördel om du har erfarenhet från ledarskap exempelvis som chef med personalansvar eller i annan arbetsledande position utan personalansvar.
Som person är du analytisk och kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du är kommunikativ och förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du är bekväm i sociala situationer och har en mycket god samarbetsförmåga.
Vi ser att du som söker är självständig och strukturerad. Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Arbetet med urval och intervju sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Avdelningschef Utveckling och kvalitet
Simon Flodén simon.floden@socialnordost.goteborg.se 031-366 00 24 Jobbnummer
