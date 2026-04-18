Socialsekreterare mottagning
2026-04-18
er).
En av våra mottagningssekreterare går vidare mot nya utmaningar inom socialtjänstens verksamhet i Vaggeryds kommun och därför skulle vi vilja välkomna dig till vår arbetsplats. Hos oss får du göra skillnad varje dag samtidigt som du får utvecklas i din yrkesroll. I mottagnings-gruppen blir du en av tre socialsekreterare. Målgruppen som mottagningsenheten arbetar med är barn och unga och deras familjer, vuxna med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa/social problematik samt våld i nära relation.
Socialtjänstens myndighet IFO är en liten enhet med närhet till samverkanspartners och beslutsfattare där du har stor möjlighet att påverka och bedriva utvecklingsarbete. Vi är en arbetsgrupp med stort engagemang och en stark drivkraft. Inom enheten finns arbetsgrupperna mottagningsenhet, utredningsenhet och familjehemsenhet. Det finns även ett tätt samarbete med vuxenenhet, LSS och kommunens egen öppenvård. Du har stöd i arbetet genom ett gott kollegialt stöd och ett nära chefsstöd. Vi har en arbetsbelastning i balans och kan erbjuda en arbetsplats där det finns tid och utrymme att arbeta med socialtjänstens hela processer tillsammans med kollegor och samverkanspartners.
Vår arbetsplats är för närvarande belägen i det gamla kommunhuset Skänkelund i centrala Vaggeryd, ett stenkast från stationen. Det finns goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg men också tillgång till parkering för den som kör bil.
Vi vill bidra till människors möjlighet till positiva förändringar. Vårt arbete bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, rättssäkerhet och kreativa lösningar.Publiceringsdatum2026-04-18Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är att aktualisera ärenden som rör både barn och vuxna. I mottaget görs skyddsbedömningar av barns situation, vi genomför förhandsbedömningar och fattar beslut om att inleda utredning, eller inte. Du tar emot och registrerar inkomna uppgifter från den enskilde, samverkanspartners och professionella aktörer och/eller allmänheten. Lagstiftningen som arbetet utgår från är SoL, LVU, LUL och LVM.
Som mottagningssekreterare ger du råd och stöd till medborgare. Du bistår professionella aktörer och samverkanspartners med information och råd. Du behöver ha lätt för att bygga relationer och samverka då samverkan, både internt och externt, är en viktig del i uppdraget. Mottaget deltar regelbundet vid information till andra yrkesgrupper eller till allmänheten. Du behöver ha goda kunskaper i hur samhället och socialtjänsten fungerar för att kunna ge adekvat information och lotsa medborgare i samhällsfrågor.
Vi söker dig med socionomexamen. Du har kunskap och erfarenhet av socialt arbete och myndighetsutövning inom samtliga målgrupper som beskrivs ovan samt vana vid handläggning i enlighet med BBIC. Arbetsuppgifterna kräver också en god förmåga att uttrycka sig både i tal och i skrift. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Combine. Då resor sker i tjänsten krävs att du har B-körkort.
Du behöver även ha goda kunskaper i lagstiftningen som berör verksamhetsområdena. Då arbetet snabbt kan behöva ställas om behöver du trivas med ett omväxlande arbete och ha en god förmåga att snabbt kunna ändra din planering och göra nya prioriteringar. Rättssäkerhet, god kvalitet i arbetet och ett gott bemötande tänker vi är en självklarhet för dig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ansvarstagande, engagemang och intresse för utveckling värderas högt, liksom att kunna arbeta mot uppställda mål.
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Inför anställning behöver du visa upp utdrag ur polisens misstankes- och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning hos oss.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Oplanerade situationer kan ibland kräva arbete utanför kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/34".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Vaggeryds kommun
568 21 SKILLINGARYD
För detta jobb krävs körkort.
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef mottag och familjehemsgrupp
Lotta Palmqvist Lust 0370-678403
