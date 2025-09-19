Socialsekreterare mottagning
2025-09-19
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!
I vår gemensamma mottagningen är de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att aktualisera och förhandsbedöma ärenden som rör både barn och vuxna. Bedömningar kring omedelbart skydd enligt LVM och LVU ingår också. Vi jobbar enligt Signs of Safety, där vi fokuserar på att hitta det som fungerar hos de medborgare vi möter samt utforskar nätverket för att hjälpa medborgarna hitta resurser att leva ett liv av egen kraft. Vi söker nu en ny kollega till vårt team då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig.
Teamet leds av en socialsekreterare med utökat ansvar som har ansvaret för den dagliga ärendehandledningen.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att aktualisera och förhandsbedöma ärenden som rör både barn och vuxna. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom med erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänsten samt;
• Har dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning med barn och unga, och vuxna.
• Har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift vilket innebär att kunna skriva nyanserat, kortfattat och begripligt.
• Har körkort och kör bil.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete samt utbildning i Signs of safety och kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck.
Du bör ha förmåga att kunna behålla lugnet även i stressade situationer.
Du har förmåga att själv ta ansvar för dina arbetsuppgifter, är van att samarbeta med andra och har en stor empatisk förmåga.
För att trivas i rollen tror vi att du har god kännedom om hur samhället fungerar och är bekväm med att lotsa, informera och ge rådgivning till de du möter.
Du visar intresse och förståelse för andra och är med och skapar en laganda genom att lyssna, rådfråga och stötta dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du är rätt person för oss.
Vårt jobb är inte alltid enkelt men alltid meningsfullt. Om du tycker detta låter spännande och utmanande kan du vara rätt person för oss! Välkommen att utmanas hos oss.
Intervjuer kommer hållas löpande under ansökningstiden så vänta inte med att söka!
ÖVRIGT
En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling.
Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos oss
I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278606". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Verksamhetsområde Gemensamma Resurser Kontakt
Enhetschef
Sara Törndahl sara.torndahl@landskrona.se 0418-473311 Jobbnummer
9516688