Socialsekreterare Barn och Unga
Vi har börjat och vill att du är med på vår utvecklingsresa till framtidens socialtjänst i Vara!
Vara kommun står inför en spännande utvecklingsresa inom socialtjänsten. Vi har både vilja och mod att ta tillvara möjligheterna i den nya socialtjänstlagen, med målet att våra invånare enkelt ska få kontakt med oss och känna att våra insatser är en naturlig del av samhällets stöd när livet krånglar.
Hos oss på Familjeenheten möter vi barn och familjer när de behöver oss som mest. Vi strävar efter att varje kontakt ska präglas av ett gott bemötande, tydlighet och delaktighet. Barnets perspektiv genomsyrar hela vårt arbete och vi lägger stor vikt vid att arbeta rättssäkert och tillitsfullt, både gentemot dem vi möter och inom vår organisation.
Vi har också en väl utvecklad öppenvård inom barn och unga, vilket ger oss goda möjligheter att erbjuda insatser som är flexibla, nära och anpassade efter familjernas behov. Öppenvården är en viktig del av vårt gemensamma arbete och skapar ett värdefullt stöd i både akuta och förebyggande sammanhang.
Vi söker dig som har jobbat några år med utredningar inom barn och unga och som känner dig trygg i din yrkesroll. Samtidigt tror vi att du är nyfiken, vill vara med och utveckla arbetet tillsammans med oss och trivs med att ta ansvar. Du har god struktur, är tydlig i din kommunikation och vill vara del av ett sammanhang där vi stöttar varandra och jobbar tillsammans.
Hos oss får du frihet under ansvar. Vi tror på tillitsbaserad styrning, där du som socialsekreterare får ett stort professionellt utrymme - vi vet att du kan ditt arbete och vi litar på ditt omdöme. Vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans och strävar efter att hitta en balans som fungerar för både dig och verksamheten. Vi har ett gemensamt ansvar i teamet för att skapa både närvaro på plats och utrymme för återhämtning och fokus. Det gör att vi kan stötta varandra, täcka upp vid behov och samtidigt ge våra familjer ett gott bemötande.
Vi är måna om arbetsmiljön och att du ska må bra och orka i längden. Därför har vi en rimlig ärendemängd, tillgång till handledning och arbetar aktivt med utvecklingsfrågor.
Vara är en kommun där vi gör saker tillsammans. Vi har korta vägar mellan beslut och handling och ett gott samarbete med andra verksamheter som skola och vård, till exempel genom vårt skolsociala team (SST) och SAMBU. Vi startar upp arbetet med SSPF på IFO, vid årsskiftet. Vi arbetar också långsiktigt med medarbetarskap, ledarskap och värdegrund, och erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och aktiviteter via vår fritidsförening.
Vi söker dig som är socionom, eller har likvärdig utbildning, som arbetat ett par år med myndighetsutövning inom barn och unga. Du har B-körkort och delar vår syn på att kvalitet, trygghet och delaktighet är grunden i ett bra socialt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden - så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Varmt välkommen med din ansökan.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, Familjesektionen Kontakt
Facklig företrädare, nås via kontaktcenter 0512-31000 Jobbnummer
