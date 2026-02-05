Socialsekreterare, Barn och unga
2026-02-05
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Brinner du för att stötta barn och unga och vill arbeta med ett uppdrag som verkligen gör avtryck? Nu söker vi en engagerad socialsekreterare till vår avdelning Gemensam myndighet barn och unga. Här blir du en del av ett kompetent och omtänksamt team med åtta socialsekreterare som stöttar varandra i vardagen.
Som socialsekreterare hos oss får du ett viktigt samhällsuppdrag där du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Att genomföra förhandsbedömningar och utredningar enligt SoL
* Att handlägga ärenden enligt SoL, LVU och LSBS
* Att ge rådgivning och professionellt stöd till barn, unga och deras familjer
* Att samverka med interna och externa aktörer för barnets bästa
* Arbetet sker främst på vardagar dagtid och du arbetar enligt flextidsavtal.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha förmåga att:
* vara flexibel och snabbt kunna anpassa ditt arbetssätt efter situation
* prioritera och fatta beslut även i pressade lägen
* vara trygg och professionell i mötet med människor i kris
* uttrycka dig tydligt och respektfullt i både tal och skrift
I rollen möter du människor i utsatta livssituationer, vilket ibland kan vara känslomässigt krävande. Arbetsbelastningen varierar över tid, men du arbetar i en organisation där vi värnar om en god arbetsmiljö.
I möten där beslut inte alltid tas emot väl kan risken för hot och våld förekomma. Vi arbetar alltid med tydliga rutiner och förebyggande arbetssätt för att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag. Du som är nyanställd socialsekreterare ingår i ett introduktionsprogram och tilldelas en fadder. Gruppen har extern handledning och tillgång till stöd av chef och verksamhetssamordnare.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan relevant utbildning godkänd av Socialstyrelsen är ett krav.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet att ha arbetat som socialsekreterare med båda barn, familj och vuxna ses som meriterande.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Marie Wallin marie.wallin@karlskrona.se 0455 - 30 42 76 Jobbnummer
