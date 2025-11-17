Socialsekreterare Barn och unga
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen består av fem enheter; mottagnings- och utredningsenheten, råd och stödenheten, familjehems- och familjerättsenheten, beroende- och vuxenenheten, och förebyggande enheten och vi är totalt runt 100 medarbetare.
På mottagning och utredningsenheten blir du en del av en erfaren och stabil arbetsgrupp om 22 utredande socialsekreterare, fyra socialsekreterare med mottagsfunktion, två 1:e socialsekreterare samt en enhetschef.
Du får en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling. Extern och intern handledning är en självklarhet precis som en närvarande arbetsledning. Arbetsmiljö och utvecklingsarbete är prioriterade områden.
Kommunen erbjuder friskvårdsersättning och möjlighet att växla semesterersättning mot extra lediga dagar. Arbetsplatsen har förtroendearbetstid. Kommunikationsmöjligheterna är goda, arbetsplatsen ligger cirka 10 minuters gångväg från buss- och tågstation.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som utredande socialsekreterare består i att utreda, besluta och följa upp insatser i ärenden som rör barn, unga och deras familjer i enlighet med SoL, LBSB och LVU. I arbetet ingår det att samarbeta med familjen, dess nätverk och andra professionella runt barnet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen, du ska ha minst tre års erfarenhet av socialt arbete. Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst eller liknande verksamhet.
Uppdraget som utredande socialsekreterare är komplext. Du kommer att arbeta med såväl akut problematik som med längre insatser, vilket kräver en flexibilitet och att du kan organisera och prioritera. Du behöver vara kreativ, ha förmågan att göra bedömningar och agera i komplexa situationer samt ha ett professionellt empatiskt bemötande. Vårt arbete bygger till stor del på samverkan och du måste se det som självklart att arbeta tillsammans med barnens nätverk. För oss är det viktigt att du är trygg och positiv och kan skapa hållbara relationer. Arbetet förutsätter en pedagogisk förmåga samt en god kommunikativ kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från socionomutbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur belastningsregister.
Vi kommer att använda oss av löpande urval och intervjuer så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
