Socialsekreterare
2026-04-30
Beroendeenhetens vuxengrupp är en verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen, som arbetar med socialt förändrings- och motivationsarbete och utreder behov av insatser jämlikt Socialtjänstlagen, LVM och LVU. Detta för individer med skadligt bruk och beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Vi söker nu en kollega i rollen som socialsekreterare för ett vikariat på sex månader från anställningsdatum.
Verksamheten består av en enhetschef, två 1:e socialsekreterare, sex socialsekreterare och två enhetsassistenter. Arbetet bedrivs i nära samverkan med både interna och externa parter, så som psykiatri, polis, myndighetsavdelningen, arbetsmarknadsaktörer och så klart, vår egen utförarenhet där behandling och boende verkar.
Vi är ett team med engagerade medarbetare som tar hjälp av varandra när jobbet är utmanande. Vi likt alla enheter inom IFO arbetar enligt förhållningssättet Signs of Safety vilket innebär att vi jobbar nära de individer vi möter för att tillsammans hitta gemensamma lösningar och möjligheter. Vi använder ASI som grund i vårt utredningsarbete.
Vi erbjuder en trivsam och utvecklande arbetsmiljö, extern handledning, flextid samt
friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare arbetar du med handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen, LVM och LVU (18-20 år) gällande vuxna med skadligt bruk och beroende. Handläggningen innehåller myndighetsutövning i form av förhandsbedömning, utredning och uppföljning av beslutade insatser.
En viktig del av uppdraget innebär också att samverka med andra verksamheter både internt inom IFO och externt. Intern samverkan sker i stor utsträckning med beroendeenhetens andra delar så som alkohol- och drogrådgivningen, Minimaria och Hansagårdens korttidsboende. Externt sker mycket samverkan med till exempel sjukvård, psykiatri, polis, frivård och myndighetsavdelningen.
Arbetet ställer höga krav på att följa lagar, regler och riktlinjer samt hålla sig uppdaterad inom området. Upptagningsområdet är hela Gotland och arbetsplatsen finns centralt i Visby.
Vem är du?
Vi söker dig med socionomexamen eller som har en akademisk utbildning som bedöms motsvarande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och kunskap om socialtjänstlagens tillämpning och handläggning. Tidigare kunskap och erfarenhet av myndighetsutövning eller annat arbete inom skadligt bruk och beroende är meriterande. Även vidareutbildning inom området är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och trygg i din professionella roll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi hoppas att du känner dig lockad av att börja arbeta tillsammans med oss, tveka inte att skicka in din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Beroendeenhetens vuxengrupp Kontakt
enhetschef
Martin Fyhr martin.fyhr@gotland.se 0498-263463 Jobbnummer
9884035