Socialsekreterare
2026-02-27
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vi söker nu en socialsekreterare för avdelning Gemensam mottagning och insatser som består av 16 socialsekreterare. Gemensam mottagning är medborgarnas första kontakt med Socialtjänsten.
Du kommer få arbeta med bland annat:
* Förhandsbedömningar och kortare utredningar enligt SoL, samt handläggning av ärenden enligt LVU och LVM i akuta skeden.
* Rådgivning och stöd
* Bemanning av mottagningstelefon och tillgänglighetsschema, där du är en del av första linjens kontakt.
* Samverkan både internt och externt, med fokus på att skapa goda samarbeten för individens bästa.Kvalifikationer
För att lyckas i tjänsten som socialsekreterare ser vi att du har:
* Socionomexamen eller annan akademisk utbildning enligt socialstyrelsens krav.
* Körkort för bil (B-körkort)
* Erfarenhet av att ha arbetat som socialsekreterare med både barn/familj och med vuxna ses som meriterande.
Vi söker dig som är en nyfiken och lösningsorienterad person med ett skarpt öga för förbättringar.Du trivs i en dynamisk och föränderlig arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Med din goda förmåga att organisera och strukturera arbete skapar du tydlighet och effektivitet även när tempot är högt.
Du arbetar gärna tillsammans med andra och ser värdet i att nå gemensamma mål. Som lagspelare bidrar du till ett öppet och positivt samarbetsklimat. Vidare har du en stark kommunikativ förmåga, där du lyssnar aktivt, förstår andras perspektiv och skapar goda relationer både internt och externt.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
