Socialsekreterare - Nexus

Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
I din roll som socialsekreterare på Nexus kommer du ha möjlighet att att ge akut stöd till våldsutsatta samt fatta beslut om avgörande insatser som exempelvis skyddat boende. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
Nexus är Uppsala kommuns mottagning för individer över 18 år som utsatts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nexus ger även stöd till personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Enheten arbetar med myndighetsutövning i form av att utreda stödbehov samt bevilja olika former av insatser. Socialsekreterare på Nexus utför också insatser som stödsamtal och gruppverksamhet. På Nexus arbetar 11 socialsekreterare, en enhetschef, en teamledare samt en administratör.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Arbetet på Nexus handlar främst om att ge stöd till individer som utsatts för våld av någon närstående eller som exploaterats i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. I rollen som socialsekreterare på Nexus kommer du vara en del av vår mottagning. Det betyder att du kommer svara i vår jourtelefon, ta emot akuta besök samt göra bedömningar kring skyddat boende. Du kommer vara en viktig del av vårt arbete mot hedersrelaterat våld inom ramen för vårt länsövergripande Resurscentrum mot hedersrelaterat våld. Vidare kommer du delta i enhetens förebyggande och utåtriktade arbete.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Arbetet kräver att du har erfarenhet av arbete med målgrupperna.
Har du vidareutbildning på universitetsnivå inom våld i nära relation och vidareutbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck ses det som meriterande. Det är också en fördel om du har utbildning i strukturerad hot- och riskbedömning, SARA:sv, PATRIARK.
Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Vidare samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser även att du är bra på att ge ett serviceinriktat bemötande. Dessutom fattar du beslut utifrån tillgänglig information och agerar därefter.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Andreas Lindman, enhetschef, 018-727 83 29.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
