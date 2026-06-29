Socialpedagog till Björktorpsskolan
Eskilstuna kommun, Lärarprojektet / Behandlingsassistentjobb / Eskilstuna Visa alla behandlingsassistentjobb i Eskilstuna
2026-06-29
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Kom och utveckla vår skola tillsammans med oss. För dig som tycker om att möta elever och vill ge dem det bästa stödet, är detta tjänsten för dig. Med din kunskap och ditt engagemang hjälper du eleverna att lyckas i skolan och växa som personer.
Björktorpsskolan består av två skolbyggnader och har en stor härlig skolgård mellan dem. Skolan har drygt 550 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.
Våra nyckelord är samarbete och samverkan. Hos oss arbetar du sällan ensam. Vi finns centralt i Eskilstuna med närhet till grönområden, tågstationen och centrum. Här satsar vi på arbetsmiljö och har en hög trivsel i arbetslagen. En inkluderande miljö med nyfikenhet och engagemang präglar vårt arbetssätt. Vi har elever som flyttar från och till Eskilstuna, vilket gör att klasserna förändras under terminen och speglar stadens kulturella mångfald.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Du jobbar förebyggande och stödjande för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö för elever i årskurs F3. Som en del av elevhälsoteamet samarbetar du nära lärare och elevhälsoteam för att ge eleverna rätt stöd utifrån deras behov.
En viktig del av uppdraget är att planera, leda och utveckla skolans rastverksamhet. Du skapar aktiviteter under skoldagen som bidrar till gemenskap, delaktighet och trivsel. Du arbetar nära eleverna i deras vardag, leder gruppverksamheter och håller i elevråd. I rollen ingår även att motivera och stötta elever genom samtal och relationsskapande arbete.
Du känner dig trygg i att hantera både enkla och mer utmanande samtal. Här arbetar du med konflikthantering och bidrar aktivt till att skapa goda relationer mellan elever, vårdnadshavare och skolan. I uppdraget ingår också att delta i elevhälsoteamets träffar, arbeta med trygghetsenkäter samt hantera kränkningsanmälningar och orosanmälningar. Du samverkar nära interna och externa aktörer samt föreningsliv att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och välmående.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en YH-utbildning som socialpedagog eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du får gärna ha arbetserfarenhet i en liknande roll, och har jobbat med barn och unga som har ett normbrytande beteende.
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur du lyckas i rollen. Vi söker dig som är lugn och trygg i dig själv, och har en god förmåga att skapa relationer med både elever och lärare. Det här är en roll där du är närvarande med eleverna och har många olika kontakter. Är du dessutom flexibel och lockas av att arbeta i en föränderlig miljö så är det här jobbet för dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Semestertjänst
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261887". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Lärarprojektet Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se Jobbnummer
9984109