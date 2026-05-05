Socialpedagog 100%
Sorsele Kommun / Behandlingsassistentjobb / Sorsele Visa alla behandlingsassistentjobb i Sorsele
2026-05-05
, Storuman
, Arjeplog
, Malå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sorsele Kommun i Sorsele
, Malå
, Vilhelmina
, Lycksele
, Dorotea
eller i hela Sverige
Vi söker en socialpedagog till grundskolorna i Sorsele kommun.
I Sorsele kommun har vi tre grundskolor. Skolorna ligger i Ammarnäs, Blattnicksele och Sorsele. Som socialpedagog i kommunen stöttar du elever i alla våra grundskolor.
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv. Sorsele kommun är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Den genuina fjällbyn Ammarnäs ligger mitt i Vindelfjällens naturreservat, knappt nio mil nordväst om Sorsele. Byn Blattnicksele ligger vid Vindelälven knappt tre mil söder om Sorsele. Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. I kommunen verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive. Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog arbetar du med att stödja elever i behov av extra anpassningar, med särskilt fokus på sociala och interaktiva situationer. Du hjälper eleverna att skapa trygghet, tydlighet och struktur i skoldagen genom anpassade verktyg och ett relationsskapande arbetssätt. Du ingår tillsammans med andra professioner i kommunens centrala elevhälsa.
Du bygger förtroendefulla relationer med eleverna och fungerar som en länk mellan elev och lärare. Tillsammans med mentor, lärare och elevhälsoteam bidrar du till att skapa en fungerande helhet runt eleven utifrån deras förutsättningar och behov. Struktur, tydlighet och uthållighet är viktiga delar i ditt arbete, och du förväntas kunna lotsa, påminna och finnas kvar i olika sammanhang.
Du arbetar nära en kollega som också är socialpedagog. Din huvudsakliga arbetsplats är Vindelälvsskolan i Sorsele, men uppdraget omfattar även stöd till elever vid kommunens två andra skolenheter.
Handledande insatser till skolans personal kan ingå, främst i form av stöd till pedagoger i specifika klassrumssituationer. Tillsammans med den andra socialpedagogen och IFO:s socialsekreterare ingår du även i det skolsociala teamet och arbetar med elever som har problematisk skolfrånvaro.
Dina egenskaper:
Du är kunnig, engagerad och kreativ, och ser samarbete med kollegor som en självklar del i att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Du är målinriktad, positiv och lösningsfokuserad, med förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån varierande behov och situationer.
Du är lyhörd, närvarande och har god förmåga att uppfatta och förstå elevers signaler och behov. Samtidigt arbetar du professionellt och ansvarsfullt, med hög integritet och stor respekt för sekretess och tystnadsplikt.
Du har lätt för att skapa trygga och förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare, och bidrar till ett positivt och tillitsfullt samarbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kompetens/kvalifikationer - krav:
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller har annan pedagogisk utbildning, gärna kompletterad med kompetens inom exempelvis NPF och MI. Du har ett starkt elevfokus och utgår alltid från elevernas behov och intressen. Du stöttar elevernas utveckling både intellektuellt och socialt.
Du är kreativ, vågar tänka nytt och drivs av att utveckla elevernas styrkor och talanger. Som person är du flexibel, engagerad och ansvarstagande. Du ser möjligheter snarare än hinder och har lätt för att samarbeta med andra. Ditt förhållningssätt är varmt, tydligt och lugnt, och du inger förtroende hos både elever och kollegor.
Du är strukturerad och har förmåga att hålla riktning i arbetet. Du kan skapa trygga och stimulerande situationer under lektioner, på raster och under fritidshemstid. Du arbetar aktivt för att inkludera fler elever i sociala sammanhang, inte enbart de elever du har ett direkt stödansvar för.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd samt av att arbeta med stödjande strukturer i olika lärmiljöer. För att lyckas i rollen och i arbetet mot en skola för alla är samverkan med kollegor, elevhälsa och andra aktörer en självklar del av ditt arbetssätt. Du kommunicerar tydligt och professionellt i både tal och skrift.
Att skapa och utveckla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Vi ser dig som en nyckelperson i arbetet med att skapa en trygg och utvecklande lärandemiljö, och därför behöver du också ha goda ledaregenskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utbildning inom NPF och MI ses som meriterande.
Varaktighet/arbetstid:
Tillsvidareanställning.
Tillträde 2026-06-18 eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan lomma att tillämpasErsättning
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
Sök så snart du kan, löpande rekrytering tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
I enlighet med lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2026/284-023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele kommun
(org.nr 212000-2585)
Burevägen 4 (visa karta
)
924 81 SORSELE Kontakt
Sveriges lärare
Ida Forsberg ida.forsberg@sorsele.se Jobbnummer
9892038