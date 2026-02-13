Social Media Manager - vikariat
Lidl Sverige KB / Marknadsföringsjobb / Järfälla Visa alla marknadsföringsjobb i Järfälla
2026-02-13
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidl Sverige KB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
-
Din roll
I rollen som social media manager hos oss håller du taktpinnen för vårt content och våra kampanjer. Genom ett nära samarbete med olika avdelningar ser du till att vårt innehåll inte bara når ut, utan också skapar genuint engagemang och stärker vårt varumärke i varje scroll.
Du fungerar som vår interna expert och kravställare mot våra byråpartners, där du med säker hand ser till att vi nyttjar sociala medier till sin fulla potential. Från den första idén till den sista analysen arbetar du proaktivt för att maximera effekten av Lidls sociala närvaro.
Dina ansvarsområden innebär bl.a. att du:
* Sätter kartan: Du har ansvaret för vår sociala mediestrategi och ser till att vi alltid rör oss i rätt riktning.
* Skapar magi i flödet: Du planerar, publicerar och optimerar innehåll så att våra kanaler alltid känns aktuella och genomtänkta.
* Bygger relationer: Genom aktiv Community Management förvandlar du följare till engagerade fans.
* Har örat mot rälsen: Du har stenkoll på nya trender och ser till att Lidl alltid ligger steget före och skapar innehåll som folk faktiskt vill se.
* Analyserar och skruvar: Du följer upp och utvärderar våra aktiviteter för att ständigt hitta sätt att öka engagemanget.
* Sammanlänkar teamet: Du är bryggan mellan våra olika avdelningar och säkrar en bra dialog så att vi tillsammans skapar det absolut bästa innehållet.
Du blir en viktig del av vårt engagement-team på marknadsavdelningen. Här arbetar du tätt tillsammans med engagerade kollegor över hela avdelningen för att gemensamt stärka Lidls varumärke.
Du rapporterar till teamchef engagement.Publiceringsdatum2026-02-13Profil
Vi söker dig som inte bara "postar content", utan som förstår fingertoppskänslan bakom en viral succé. Du är en specialist som rör dig lika vant på TikTok och Snap som på Insta, Facebook och Youtube - och du vet exakt vilket format som flyger var.
Kanske är du den där personen som alltid ser trenderna innan de ens landat i Sverige? Du är kreativ ut i fingerspetsarna och har ett skarpt öga för det visuella, men du har också den där sällsynta förmågan att vara både idéspruta och strukturerad projektledare på samma gång.
För att du ska trivas och lyckas i rollen ser vi att:
* Du har grunden lagd: Du har en trygg bas i din yrkesroll tack vare 3-4 års erfarenhet från liknande tjänster.
* Du älskar hantverket: Du navigerar obehindrat i Meta Business Suite och TikTok Ads Manager. Har du dessutom koll på Emplifi och Google Analytics? Då blir vi extra glada.
* Du är vår trendspanare: Du fångar upp snackisar i flykten och översätter dem till innehåll som får målgruppen att stanna upp i scrollandet.
* Du är en skicklig kommunikatör: Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Vi letar efter en proaktiv lagspelare som drivs av att nå mål och förverkliga visioner. Du är självgående och tar egna initiativ, men du tappar aldrig målgruppens perspektiv. Hos oss får du utlopp för din kreativitet samtidigt som du tar ansvar för att vår sociala närvaro levererar på högsta nivå.
Vi erbjuder
Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
* Gå in via länken "ansök"
* Fyll i formuläret
* Bifoga CV
Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 4 mars 2026.
Tjänsten är ett vikariat från och med 1 maj 2026 till och med 28 februari 2027.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "653210-43970979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige KB Arbetsplats
Lidl Huvudkontor/FTK Kontakt
Lidl Sverige 00000 Jobbnummer
9741272