Snöröjare med hjullastare
2025-10-06
Har du redan en huvudsaklig sysselsättning men letar efter ett flexibelt extrajobb? Är du en van hjullastarförare som vill göra en viktig insats när vintern slår till? Vi söker dig som är redo att ta ansvaret för snöröjning och halkbekämpning och trivs med att arbeta flexibla tider när snöfallet kräver det.
Om Tjänsten och Uppdraget:
Vi söker en driven maskinförare för säsongsarbete som snöröjare. Rollen innebär jourarbete, vilket betyder att du är tillgänglig för utryckning med kort varsel, framför allt under kvällar, nätter och helger. Ditt fokus ligger på att manövrera hjullastare för att hålla området framkomligt och säkert.
Dina huvuduppgifter inkluderar:
Snöröjning av större ytor som vägar och parkeringar med hjullastare.
Halkbekämpning genom sandning/saltning.
Löpande tillsyn och enklare underhåll av maskinen.
Vi söker dig som:
Du är en ansvarsfull och flexibel person som inte tvekar att rycka ut mitt i natten. Du är pålitlig och klarar av att jobba oregelbundna tider och i tuffa väderförhållanden.Kvalifikationer
Giltigt B-körkort.
Dokumenterad erfarenhet av att köra hjullastare.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av just snöröjning.
Vana av mindre mekaniska åtgärder eller maskinunderhåll.
Praktisk Information:
Plats: Jönköping med omnejd
Arbetstid: Jour (främst kvällar, nätter, helger)
Säsong: Start november/december 2025 - Slut mars/april 2026
Urval och intervjuer sker löpande. Vänta inte med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig som vill hjälpa att hålla vägarna öppna i vinter! Vid frågor eller funderingar, kontakta Talent Manager Sophia Malaki på sophia.malaki@randstad.se
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
