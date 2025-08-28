Snickare till Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
WeStaff Sweden söker nu en snickare för en direktrekrytering till vår kund i södra Stockholm.
Är du en junior snickare som är i början av din yrkeskarriär? Ja, då är det här tjänsten för dig! I rollen som junior snickare är du en av de som arbetar närmast kunden. Du kommer att ingå i ett team med kompetenta och engagerade kollegor, där du erbjuds ett omväxlande och intressant arbete. Som junior snickare kommer du, tillsammans med ditt team, utföra olika projekt såsom exempelvis renoveringar, reparationer, underhåll, service med mera. Flertalet av projekten är hemma hos privatpersoner men det förekommer även andra platser som hos företag, BRF:er med mera.
Det krävs att du har:
• Utbildning inom bygg och anläggning eller likvärdig erfarenhet.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska - tal och skrift.
• God datorvana.
Du är med fördel:
• Ansvarstagande, noggrann och har lätt för att ta instruktioner.
• Servicetänkande och kommunikativ.
• Pålitlig och seriös i din yrkesroll samt behärskar och förstår vikten av att arbeta i andras hemmiljöer.
Kunden erbjuder:
• Bra lön och villkor.
• Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning).
• Friskvård.
• Arbetstider: måndag-fredag dagtid.
WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
