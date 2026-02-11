Snickare med minst 2 års erfarenhet

Bygg & Design Specialisten i Skåne AB / Snickarjobb / Malmö
2026-02-11


Bygg & Design Specialisten i Skåne AB söker erfarna och engagerade träarbetare till vårt växande team i Skåne.
Det är meriterande om du har yrkesbevis som träarbetare, men det är inget krav för rätt person. Vi ser istället att du har minst 2 års gedigen erfarenhet inom byggbranschen och kan arbeta självständigt med hög kvalitet.
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och kan omfatta allt från gipsning och takarbete till fasadarbete, köksmontage och andra förekommande byggmoment.
Vi ser gärna att du har:
Liftkort
Certifikat för heta arbeten

Grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav för att säkerställa god kommunikation med kollegor, arbetsledning och kunder samt för att upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö.

Publiceringsdatum
2026-02-11

Dina personliga egenskaper
På Bygg & Design Specialisten i Skåne AB värdesätter vi laganda, professionalism och yrkesstolthet.
Du är social, engagerad och målinriktad. Du arbetar strukturerat och noggrant, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är prestigelös, lösningsorienterad och har alltid företagets och kundens bästa i fokus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: kontakt@bdsbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bygg & Design Specialisten i Skåne AB (org.nr 559491-9937)
Carl Flormansgatan 9 (visa karta)
212 44  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9737810

