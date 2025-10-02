Snickare - Stockholm / Mälardalen
Ceramo AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ceramo AB i Stockholm
, Täby
, Uppsala
, Enköping
, Nyköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker erfarna och engagerade snickare för uppdrag inom nyproduktion och kontorsanpassningar i Stockholms län och Mälardalen. Rekryteringen sker på uppdrag av en seriös byggfirma i Stockholm med kollektivavtal.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning
Goda villkor enligt kollektivavtal
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Vi söker dig som:
Har minst 3 års dokumenterad erfarenhet inom snickeri/träarbete
Har bred kompetens inom olika moment av byggnation
Arbetar noggrant, kvalitetsmedvetet och visar respekt för både kunder och kollegor
Är punktlig, självgående och strukturerad
Trivs att arbeta både i team och självständigt
Arbetsförhållanden och krav:
Arbetet sker både inomhus och utomhus.
Fysiskt krävande arbetsuppgifter förekommer: stående, gång, lyft, knäböjning samt hantering av verktyg
Möjlighet till övertidsarbete
Övriga krav:
Goda kunskaper i svenska eller engelska
B-körkort är meriterande
Goda referenser är ett kravSå ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag! Observera att vi INTE hanterar ansökningar via telefon. Vi kontaktar kandidater som går vidare till nästa steg i rekryteringen.
OBS! Våra kontor är i Täby, men arbetsplatserna är beroende av projekt - i Stockholm eller Mälardalen. Exakt projekt diskuteras vid ev. intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ceramo AB
(org.nr 559131-5824) Kontakt
Rekrytering
Rekrytering Ceramo rekrytering@ceramo.se 0767045847 Jobbnummer
9538213