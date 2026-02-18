Smetana Måleri söker målare
Vill du arbeta på ett omtyckt, Umeåbaserat måleriföretag som står för vad vi lovar - och där du som medarbetare verkligen räknas? Då är detta vara jobbet för dig.
Nu söker vi fler målare som vill bli en del av vårt engagerade team hos oss på Smetana Måleri. För oss är det viktigt att göra våra kunder nöjda, det har vi gjort under många år och kommer att fortsätta i samma spår, kanske tillsammans med dig?Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Vi söker främst dig med erfarenhet inom måleriyrket och som trivs i kundmötet med individen. Hos oss är du inte bara en utförare - du är en viktig partner i att skapa förstklassiga upplevelser för våra kunder.
Vi arbetar främst med måleri men även med tapetseringar, mikcrocement i kök och badrum samt totalrenoveringar.
Vi brinner för att erbjuda förstklassig service. Oavsett om kunden behöver hjälp med färgval, vägledning eller kloka råd ger vi professionella råd.Profil
Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet av måleriarbete. Du uppskattar kundkontakt och att bygga förtroende. Du kommunicerar obehindrat på svenska i såväl tal som skrift
Du är noggrann, ansvarstagande och stolt över det du levererar. På Smetana värdesätter vi yrkesstolthet - vi vet att det inte bara ger bättre resultat utan också nöjdare kunder. Vi söker särskilt dig som har erfarenhet som målare och vill fortsätta utvecklas i ett företag där kvalitet och engagemang står i centrum.
Om oss
Vi har en tydlig värdegrund, grundstomme som är trygghet kvalitet och kundnöjdhet. Tillsammans gör vi alltid vårt yttersta i alla situationer och vi anser att det är viktigt att vara lyhörd inför kundens önskemål. Vi arbetar huvudsakligen med privatpersoner, men också bostadsrättsföreningar och företag.
Vad erbjuder vi?
Trevligt morgonfika när du kommer till jobbet för vi tror att det gör skillnad att känna sig uppskattad. Kontinuerliga arbetsplatsträffar som bygger på delaktighet för vi tror att vi formar vår vardag och vårt arbete genom att dela med oss av varandras erfarenheter.
Generösa studiebesök och kick-offer - flertalet har varit förlagda utomlands eller på noga utvalda platser för att skapa miljöombyte. Vi tror att trivsel och gemenskap är viktigt, det har prioriterats hos oss under många år och kommer att fortsätta i samma anda.
Vi har generösa friskvårdsförmåner och är en arbetsplats som värnar om trivsel och långsiktighet.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse.
B-körkort ett krav.
Tillsvidareanställning med provanställning på tre månader.
Kollektivavtal finns.
Sista dag att ansöka är 22 mars. Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så sök redan idag!
I den här rekryteringen samarbetar vi med HR Vision Nord. Vid frågor om tjänsterna kontakta Louise Dahlberg på louise.dahlberg@hrvisionnord.se
eller på telefon 070-247 81 04. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: louise.dahlberg@hrvisionnord.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Vision Nord AB
(org.nr 559370-0288), http://www.smetanasmaleri.se
Lärningsgatan 34
904 22 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smetana Måleri Jobbnummer
9749762