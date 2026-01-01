Smed för svets och montage
2026-01-01
Vår kund i Finspång behöver förstärkning i form av en smed med erfarenhet av svetsning och mekaniskt montage.Publiceringsdatum2026-01-01Om tjänsten
Start: Behovet är omgående och uppstart sker efter överenskommelse
Heltid, dagtid på plats i Finspång
Hyrrekrytering: Anställning börjar hos oss med syfte att för rätt person gå över i en direktanställning hos vår kund efter sex månader.Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierat och sker både i verkstad och ute hos kund. Arbetsuppgifterna är varierande och kan till exempel innebära svetsning av stommar till fastigheter, svetsning av räcken eller svetsning av nya plattformar på industri. Du kommer att svetsa i olika material och med olika metoder med krav på kvalitet i utförande och resultat. I arbetet ingår även att meka och montera. Detta är en fin möjlighet för dig som är händig, praktiskt lagd och som vill bredda dina kunskaper.
Vi söker dig som
För denna tjänst är det inte utbildningen utan erfarenhet och inställning som är det viktigaste. Inget krav på svetslicenser finns då kundföretaget står för dem. Kvalifikationer
Körkort och egen bil
Svenska i tal och skrift
Ritningsläsning
Truck- och traverskort
Du har minst ett par års erfarenhet av liknande arbete från verkstad, underhåll, svets och/eller mekanik.
Du älskar att meka, laga och lösa problem på ett smart sätt. Du ser möjligheter snarare än hinder och är en plikttrogen, noggrann och yrkesstolt person med positiv inställning. Variation i arbetsuppgifter gör dig inspirerad och du trivs att samarbeta i små team, där respekt och samverkan står i centrum. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
