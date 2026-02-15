Smart Manufacturing Developer
Vill du ligga i framkant där IT, OT och industriell digitalisering möts? Brinner du för smarta lösningar, realtidsdata och skalbara plattformar?
För kunds räkning söker vi flera utvecklare inom Smart Manufacturing som vill vara med och bygga nästa generations digitala industrilösningar - från shop floor till moln. Här får du arbeta med teknik som gör verklig skillnad, i en miljö där innovation, kvalitet och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
I rollen som utvecklare inom Smart Manufacturing arbetar du nära produktion, verksamhet och IT för att utveckla robusta, säkra och framtidssäkra lösningar inom industriell digitalisering och datahantering. Du blir en viktig del i att omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar som fungerar i verkligheten.
Du tillhör ett agilt solution team och arbetar i flera parallella och spännande initiativ. Teamet består av bland annat team lead/scrum master, solution architect, business analyst och utvecklare. Tillsammans ansvarar ni för arkitektur, teknikval, integrationer och kontinuerlig förbättring av lösningarna.
Organisationen är geografiskt distribuerad och präglas av en prestigelös kultur där professionalism, engagemang och kunskapsdelning är en självklarhet. Resultat skapas tillsammans.
Exempel på arbetsuppgifter
• Utveckla och förvalta IIoT-lösningar baserade på exempelvis Ignition och HighByte
• Integrera och konfigurera SCADA-system för stabil och säker kommunikation mellan industriella system
• Arbeta med Unified Namespace (UNS) för att skapa en enhetlig och skalbar datamodell
• Konfigurera och programmera PLC:er för styrning och övervakning av industriella processer
• Bygga dataflöden från källsystem som ERP, MES och SCADA till visualisering i exempelvis Grafana, driftat i Kubernetes-miljö.Profil
Vi söker dig som är noggrann, metodisk och lösningsorienterad. Du är van vid att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt bidra aktivt i team. Du har en god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och värdesätter dokumentation och kvalitet.
Du har ett genuint intresse för modern industriell teknik och vill fortsätta utvecklas inom området. Du trivs i en miljö där teknik, verksamhet och människor möts - och där samarbete är nyckeln till framgång.Kvalifikationer
• Praktisk erfarenhet från produktions- eller industrimiljö
• Utbildning inom automationsteknik, industriell IT eller programmering/datahantering (YH/KY eller högskola/universitet)
• Exempelvis ingenjör inom elektroteknik, datateknik, maskinteknik eller liknande
• Alternativt datavetenskap med inriktning mot realtidssystem/industriella system
• Praktisk erfarenhet av utveckling och underhåll av IIoT-lösningar
• Erfarenhet av SCADA-system och industriella integrationer (Ignition eller Kepware är meriterande)
• God förståelse för industriella kommunikationsprotokoll såsom OPC UA och MQTT
• Kunskap inom PLC-programmering och konfigurering
• Goda programmeringskunskaper inom industriella applikationer
Meriterande
• Erfarenhet av UNS eller liknande industriell datamodellering (HighByte Intelligence Hub är meriterande)
• Programmeringsspråk som Java, Python eller liknande
• SQL och databashantering
• Grafana för visualisering och övervakning
• Versionshantering med Git
• Kubernetes och containerbaserade miljöer
• Erfarenhet av Machine Learning och/eller Computer Vision i industriella sammanhang
Placering: Göteborg
Detta är en visstidsanställning hos NXT Interim Göteborg AB för perioden mars 2026 - februari 2027 med ev möjlighet till förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal. Tjänsten kan omfattas av krav på säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. Detta innebär krav på godkänd bakgrundskontroll och i vissa fall särskilda medborgarskapskrav.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV och personligt brev på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller vardagen. Så ansöker du
