Skyddsvakt till Securitas Sollefteå
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Beskrivning av jobbet
Securitas söker nu skyddsvakter till uppdrag att skydda samhällsviktig verksamhet för Sverige. Det här är ett uppdrag för dig som inte bara söker ett arbete - utan är redo att ta dig an en uppgift med stort ansvar och verklig betydelse för vårt lands försörjning och säkerhet. Det handlar om att skydda det som måste fungera - dygnet runt, året runt.
Som skyddsvakt har du en avgörande roll i att upprätthålla säkerheten för verksamheter som är viktiga för Sverige. Du arbetar med utökade befogenheter, ofta i nära samarbete med våra uppdragsgivare.
Arbetet är varierande och kan omfatta både stationär och ronderande bevakning, inpasseringskontroller eller arbete i bevakningscentral. Du kommer att behöva fatta egna beslut i skarpa lägen, ha god uthållighet och ett stabilt omdöme. Därför söker vi en person som har förmågan att behålla lugnet när andra inte gör det - och är lojal mot de svenska intressena.
"Det är ett väldigt tight gäng och vi blir som en familj då gruppen är relativt liten - vilket skapar en stark gemenskap och gör att varje ny kollega snabbt blir en viktig del av teamet."
• Johan, rekryterande chef
Skyddsvaktsbevakningen bedrivs såväl inomhus som utomhus, dag som natt. Arbetspassens längd varierar men förläggs ofta i 12-timmarspass enligt rullande schema. Då vi jobbar i en verksamhet som är igång årets alla dagar är det vanligt med arbete varannan helg.
Kravspecifikation
För att bli anställd behöver du uppfylla vissa grundläggande krav. Du ska ha godkända gymnasiebetyg i svenska, svenska 1. Eftersom rollen innebär bilkörning krävs även B-körkort.
Vi har inte för avsikt att utbilda skyddsvakter inom ramen för denna rekrytering, utan ser gärna att du redan har en giltig civil eller militär skyddsvaktsutbildning. Har du genomfört utbildningen inom Försvarsmakten, exempelvis som en del av grundutbildningen (GMU), kan den valideras för civilt bruk. Observera att skyddsvaktsutbildningen samt GMU ska vara genomförda år 2016 eller senare, och att utbildningsbeviset inte får vara äldre än fem år vid ansökningstillfället.
Specifikt efterfrågade krav:
Godkända betyg i svenska och engelska från gymnasiet (Svenska 1 och Engelska 5 eller motsvarande)
B-körkort
Giltig civil eller militär skyddsvaktsutbildning.
Vi söker en person med integritet, mognad och förmåga att ta ansvar - både för sin egen och andras säkerhet. Du har en naturlig fallenhet för struktur och ordning, och en vaksamhet som andra litar på. Det här är en tjänst för dig som har livet och erfarenheten i ryggen, och som nu är redo att använda det till att göra skillnad.
Säkerhetsprövning
Observera att tjänsten är placerad i säkerhetsklass och innebär att du kommer att genomgå en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt gällande regelverk kommer det genomföras säkerhetssamtal, bakgrundskontroll och registerkontroll. Bedömningen syftar till att utreda laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter enligt Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning om dig, din livssituation samt ekonomiska förhållanden vid prövning av din lämplighet.
I förekommande fall kan motsvarande kontroll göras av den som du sammanbor med, eller har en liknande relation med.
För att bli aktuell för tjänsten krävs därför (som lägst) att;
Du/ni inte förekommer i Polismyndighetens olika register, ex misstankeregister, belastningsregister, osv.
Du/ni har ordnad ekonomi; inte har betalningsanmärkningar, oreglerade skulder, förekommer hos inkassoföretag eller Kronofogden
Det här är inte ett vanligt jobb - det är ett uppdrag i tjänst för samhället. Är du den vi söker?
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. För denna roll har vi även ett löpande urval och kan komma att tillsätta samtliga positioner innan sista ansökningsdatum har passerat - så vänta inte med att skicka in din ansökan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: Johan.Haggblad@securitas.se
Tjänsten är en behovsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 30 juni 2026
Vi har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Sverige AB
(org.nr 556108-6082)
Hågesta 217
)
881 41 SOLLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå Kontakt
Johan Häggblad Johan.Haggblad@securitas.se
9895749