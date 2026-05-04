Skötare
2026-05-04
Psykiatriska kliniken, avdelning, Värnamo sjukhus
I sommar välkomnar vi både patienter och medarbetare till helt nybyggda lokaler - en fantastisk miljö som lyfter både arbetsglädje och vårdkvalitet. Sök till oss nu så är du med från start!
Rollen som skötare
På vår akutvårdsavdelning möter vi patienter med en bredd av psykiatriska tillstånd - allt från psykossjukdomar och affektiva sjukdomar till personlighetsstörningar och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vården ges både enligt frivilliga insatser och inom ramen för tvångsvård. Sedan maj har vi också ett särskilt rum för självvald inläggning, vilket ger våra patienter ökad delaktighet och trygghet.
Under vårdtiden hos oss erbjuder vi personerna som vårdas samtal dagligen med omvårdnadspersonal där du som skötare ansvarar för att det erbjuds. Vi erbjuder fysiska aktiviteter så som grupp- och enskilda promenader.
Avdelningen ansvarar även för tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om Psykiatrisk tvångsvård. Som skötare är du delaktig i observation av personens tillstånd tillsammans med sjuksköterskor, kurator och läkare. Som skötare hos oss förväntas du även har delta i tvångsåtgärder i linjer med LPT.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid, med start enligt överenskommelse. Vi arbetar i ett sexveckorsschema där du tjänstgör var tredje helg. Två av dessa helger innebär ledighet i två sammanhängande dagar och den tredje ger dig en ledig tredagarsperiod - allt för att skapa goda förutsättningar för återhämtning. Schemat möjliggör också tid för kompetensutveckling och verksamhetsförbättring, både i grupp och individuellt, beroende på verksamhetens behov.
Din blivande arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Värnamo är en del av specialistpsykiatrin inom Region Jönköpings län. Hos oss arbetar vi med målet att erbjuda en jämlik, tillgänglig och patientsäker vård med hög kvalitet.
Här kan du läsa mer om mer om hur det är att arbeta hos oss på psykiatriska kliniken i Värnamo:
Psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-Varnamo-sjukhusen/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/)
Nyfiken på vår vardag? Följ oss gärna på Instagram @psykiatriskakliniken_varnamo
Vi söker dig som är utbildad skötare eller undersköterska. Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård är önskvärt men inte ett krav.
För att du ska trivas hos oss tror vi att du är en trygg och stabil person som har lätt för att samarbeta med andra. Du har en god självinsikt och har lätt att se relationer i sitt rätta perspektiv för att skilja på det personliga och professionella. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och handlar i enighet med fattade beslut. Då dina arbetsdagar kan variera innehållsmässigt är det en stor fördel om du känner dig trygg i ett flexibelt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett trivsamt arbete i ett härligt team. Vi värnar en god arbetsmiljö och erbjuder stora möjligheter till individuell kompetensutveckling. I sommar flyttar vi in i nybyggda lokaler som är utformade för att möta framtidens krav på psykiatrisk vård - med fokus på funktionalitet, trygghet och en läkande miljö.
Vi arbetar aktivt för en trygg arbetsmiljö och erbjuder samtliga medarbetare utbildning i lågaffektivt bemötande och defensivt självskydd. Dessutom implementerar vi modellen Safewards, som syftar till att minska uppkomsten av hot och våld genom att förebygga frustration och psykiskt illamående - för både patientens och personalens skull.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef David Hjertberg, 010-244 97 98, eller mail david.hjertberg@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 17 maj. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
