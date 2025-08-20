Skönhetssalong

R.H Salong AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-08-20


Titel: Vi söker en legitimerad hudterapeut/nurse för filler och botox

Publiceringsdatum
2025-08-20

Beskrivning
Vi är en skönhetssalong belägen i Kista Galleria som erbjuder olika skönhetsbehandlingar. Nu söker vi en driven och noggrann person som kan arbeta med filler- och botoxbehandlingar.

Dina arbetsuppgifter
Utföra behandlingar inom filler och botox
Ta hand om kunder på ett professionellt sätt
Bidra till en trygg och välkomnande miljö i salongen

Kvalifikationer
Utbildning och legitimation inom området (t.ex. sjuksköterska, tandläkare eller läkare med rätt behörighet)
Erfarenhet av injektionsbehandlingar är meriterande
God servicekänsla och samarbetsförmåga
Språkkunskaper i svenska eller engelska

Vi är öppna för att anställa genom stöd från Arbetsförmedlingen (t.ex. nystartsjobb eller andra subventionerade anställningar).

Plats: Kista, Stockholm
Omfattning: Deltid/heltid, enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för detta jobb
E-postadress: nshtimanhussin@gmail.com
Telefon: 0793158900

Är du intresserad? Skicka din ansökan till oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: nshtimanhussin@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
R.H Salong AB (org.nr 559415-8783)
Kista Galleria (visa karta)
164 91  KISTA

Arbetsplats
R H Salong AB

Jobbnummer
9468232


 

