Skönhetssalong
R.H Salong AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos R.H Salong AB i Stockholm
Titel: Vi söker en legitimerad hudterapeut/nurse för filler och botoxPubliceringsdatum2025-08-20Beskrivning
Vi är en skönhetssalong belägen i Kista Galleria som erbjuder olika skönhetsbehandlingar. Nu söker vi en driven och noggrann person som kan arbeta med filler- och botoxbehandlingar.Dina arbetsuppgifter
Utföra behandlingar inom filler och botox
Ta hand om kunder på ett professionellt sätt
Bidra till en trygg och välkomnande miljö i salongenKvalifikationer
Utbildning och legitimation inom området (t.ex. sjuksköterska, tandläkare eller läkare med rätt behörighet)
Erfarenhet av injektionsbehandlingar är meriterande
God servicekänsla och samarbetsförmåga
Språkkunskaper i svenska eller engelska
Vi är öppna för att anställa genom stöd från Arbetsförmedlingen (t.ex. nystartsjobb eller andra subventionerade anställningar).
Plats: Kista, Stockholm
Omfattning: Deltid/heltid, enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
E-postadress: nshtimanhussin@gmail.com
Telefon: 0793158900
Är du intresserad? Skicka din ansökan till oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: nshtimanhussin@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R.H Salong AB
(org.nr 559415-8783)
Kista Galleria (visa karta
)
164 91 KISTA Arbetsplats
R H Salong AB Jobbnummer
9468232