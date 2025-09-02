Skolsocionom till vallaskolan
Vallaskolan är en F-9 skola som ligger på Frösön i Östersund och har ca 570 elever. Skolan ligger vackert belägen på Frösön med storslagen utsikt mot fjällvärlden. Vallaskolans målsättning är att varje elev ska nå sina kunskapsmål, vara trygga och trivas. Vi har en fin utemiljö nära Storsjön med stora naturnära lekytor samt fotbollsplan. Under vintertid finns skidlek och isbana precis utanför knuten. Vi har stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever som personal. Vi arbetar med noggrann uppföljning och utvärdering för att utveckla skolan utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vi arbetar med att utveckla vår undervisning genom kollegialt lärande mot våra mål inom kunskap, trygghet och trivsel. På vår skola omges du av kollegor som är professionella och engagerade där vi också har höga förväntningar på varandra. Vi trivs tillsammans!
Ditt nya jobb
På vår skola ska vi nu utöka vår verksamhet med en skolsocionom/beteendevetare som ska vara ett stöd för elever med hög frånvaro. Vi söker dig som vill göra skillnad för elever med problematisk skolfrånvaro. Du kommer att arbeta både individuellt med elever och tillsammans med lärare och elevhälsoteamet för att skapa en länk mellan skolan, hemmet och eleverna. Särskilt nära samarbete kommer du att ha med specialpedagog, biträdande rektor och rektor på skolan.
Ditt arbete kommer att ha ett särskilt fokus på att utveckla och genomföra systematiska, förebyggande och främjande insatser som syftar till att öka elevernas närvaro. Du blir en del av vårat sammansvetsade team där vi tillsammans planerar för och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ditt uppdrag handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev genom en trygg och trivsam miljö.
Vanliga arbetsuppgifter
• I denna roll kommer du att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö som uppmuntrar elever att vara närvarande.
• Du kommer att erbjuda både individuellt och gruppbaserat stöd för att stärka elevernas välmående, förbättra deras närvaro i skolan och ge dem verktyg för att hantera sociala sammanhang.
• Samverkan med skolledning, skolans elevhälsoteam och andra aktörer för att utveckla och implementera stödåtgärder som förbättrar närvaron.
• Utbildning och rådgivning till skolpersonal för att effektivt stödja elever och förbättra deras närvaro och deltagande.
• Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Samtal och vägledning för elever med fokus på att öka närvaron och det livslånga lärandet.
• Stöd vid sociala problem som kan påverka närvaron, ex konflikthantering.
• Observation och dokumentation av elevers behov, samt identifiering av faktorer som påverkar närvaron.
Din kompetens
Du är socionom, beteendevetare eller har likvärdig högskoleutbildning och har stor pedagogisk insikt samt erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i komplicerade situationer. Du har ett stort intresse för att barn och ungdomar utvecklas efter sin förmåga och vill arbeta med tidiga insatser för att främja aktiv skolnärvaro, ett gott mående och i längden en möjlighet att nå gymnasiebehörighet. Som skolsocionom är det av stor vikt att du kan skapa goda trygga relationer, sätta gränser och arbeta självständigt utifrån egna iniativ. Samtidigt ställer tjänsten höga krav på samarbetsförmåga, då den innefattar tät samverkan med elever, personal på skolan och vårdnadshavare. Du är flexibel, lugn och trygg i din yrkesroll med en förmåga att göra prioriteringar med elevens bästa i fokus. Genom ditt engagemang och din lyhördhet skapar du förtroende och bygger relationer med alla involverade parter. Vid rekrytering kommer vi att lägga stor vikt på personlig lämplighet. Du behöver ha god pedagogisk insikt vilket innebär att du är förtrogen med skolans uppdrag och
verksamhet.
Vi söker dig
Vi letar efter dig som har erfarenhet inom pedagogik och socialt arbete med ungdomar, och har en bakgrund som socionom eller beteendevetare.
Tillsättning av tjänsten sker omgående eller enligt överenskommelse och gäller t.o.m. 19 juni.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
