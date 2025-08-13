Skolsköterska till Gottsundaskolan
2025-08-13
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Har du erfarenhet av arbete som skolsköterska? Vill du arbeta med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Uppsala kommuns basprogram för elevhälsans medicinska insats? Då kan du vara den vi söker! Välkommen med din ansökan!
Gottsundaskolan är en skola för kunskap, möten och utveckling. Här undervisas cirka 550 elever i årskurserna 6-9. Arbetsplatsen präglas av ett stort engagemang och hög trivsel. Vi arbetar tillsammans för att varje elev ska nå så långt det bara är möjligt.
Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål.
Här kan du läsa mer om Gottsundaskolan (https://gottsundaskolan.uppsala.se/).
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Uppsala kommuns basprogram för elevhälsans medicinska insats. Uppdraget innefattar också att vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, erbjuda elever enklare sjukvårdsinsatser samt medverka vid skolläkarmottagning. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med lärare, vårdnadshavare och myndigheter utanför skolan. Som skolsköterska är du anställd direkt under rektor, som ansvarar för elevhälsoarbetet. Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig finns på central nivå och är ansvarig för elevhälsans medicinska insats (EMI) rutiner och är ett stöd för rektor och skolsköterska. Du ingår även i ett professionsnätverk med övriga skolsköterskor i kommunen med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet.Publiceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av följande inriktningar:
• distriktssköterska 75 hp
• barn och ungdom 60 hp
• skolsköterska 60 hp.
För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete som skolsköterska och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i elevhälsoteam. God datorvana och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav. Har du kunskaper i Prorenata är det meriterande.
Som person är du strukturerad och du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändringar. Vidare är du en person som har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har förmåga att sätta dig in i och förstå andras perspektiv och situation. Dessutom ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Alexander Garcia Stålnacke, biträdande rektor, 018-726 07 52.
Facklig företrädare: Vårdförbundet, 0771-42 04 20.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
