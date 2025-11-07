Skolsköterska till Gemöskolan
2025-11-07
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Vi söker en engagerad skolsköterska som vill göra skillnad varje dag!
Vill du vara en viktig del av våra skolor där elevernas hälsa, välmående och utveckling står i centrum? Vi söker nu en skolsköterska som vill arbeta nära elever, vårdnadshavare och personal i ett meningsfullt och omväxlande uppdrag.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Som skolsköterska är du anställd i Älmhults kommun och din placering kommer att vara på Gemöskolan som är en centralt belägen F-6 skola med ca 250 elever och 50 anställda, med rektor som din chef. Skolan har ett socioekonomiskt utsatt upptagningsområde vilket innebär att skolan har ett stort kompensatoriskt uppdrag, så det är viktigt att du har förståelse för de kulturella skillnader som finns. Som skolsköterska är du en viktig del av skolans elevhälsoteam. Du arbetar både hälsofrämjande och förebyggande, med fokus på helheten i elevens situation. Ditt arbete är självständigt men också nära samarbete med skolledning, kurator, speciallärare och andra professioner.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
* Hälsosamtal och hälsokontroller enligt basprogram
* Vaccinationer
* Stöd i frågor som rör fysisk och psykisk hälsa
* Samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov
* Medverkan i elevhälsomöten och skolans hälsoarbete
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Du kommer att möta engagerade kollegor och skolor med öppet klimat. Handledning ges inom uppdraget och vi har friskvårdsbidrag och även flexibel arbetstid. Skolsköterskorna har ett nätverk där man bla arbetar med kompetensutveckling och bevakning av aktuella frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad sjuksköterska och gärna med specialistutbildning inom barn och ungdom eller distriktssköterska
* har ett professionellt och varmt bemötande
* trivs med att arbeta självständigt men också i team
* vill skapa goda förutsättningar för barns och ungas lärande och hälsa
ÖVRIGT
Anställningens omfattning är 80%, men möjlighet finns att utöka till en heltidstjänst, man kan kombinera tjänsten med uppdrag som medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
