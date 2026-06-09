Skolsköterska till Fiskebäcksskolan
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2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Vi söker en skolsköterska till Fiskebäcksskolan F-9 i sydvästra Göteborg!
Skolan ligger i en havsnära miljö med stora möjligheter till rika naturupplevelser och kollektivtrafik i närheten. På skolan arbetar all personal i nära samverkan för att utveckla och stödja eleverna i deras lärprocess. Personalen arbetar i lag som tillsammans verkar för att utveckla elevernas självkänsla, kreativitet, nyfikenhet och lust att lära.
Vi välkomnar dig till vår skola och erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete med stora möjligheter att göra skillnad!Dina arbetsuppgifter
Som skolsköterska i grundskoleförvaltningen arbetar du hälsofrämjande och förebyggande med bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt basprogram i Göteborgs Stads metodhandbok för skolsköterskor och skolläkare. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren. Skolsköterska och skolläkare ingår i skolans samlade elevhälsa och bidrar med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Skolans samlade elevhälsa arbetar tillsammans med övrig personal på skolan för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Du samarbetar även med vårdnadshavare samt verksamheter och myndigheter utanför skolan.
Du ingår i ett professionsnätverk för utbildningsområdets övriga skolsköterskor med regelbundna möten för professionsutveckling och stöd i arbetet, som leds av medicinskt ledningsansvarig, MLA. Skolsköterskorna i nätverket erbjuds även handledning och yrkesspecifik kompetensutveckling. Som ny skolsköterska hos oss får du en introduktionsplan och tillgång till mentor under introduktionstiden.
Som skolsköterska arbetar du tillsammans med skolans elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog och skolläkare. Dessutom arbetar ytterligare en skolsköterska deltid på skolan. KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, distriktsjuksköterskeutbildning eller med vidareutbildning inriktning skolsköterska.
Du kommer att arbeta i olika IT-system och vi söker dig med goda datorkunskaper. All dokumentation för skolsköterskor och skolläkare samt elevhälsan sker i vårt digitala journalsystem PMO.
Meriterande:
Om du tidigare har arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar är det meriterande, men inget krav.
Personliga kompetenser:
Som skolsköterska hos oss har du en självständig roll och du behöver en mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Dessutom ser du möjligheter i förändring och har förmåga att ändra hur du jobbar när saker förändras.
Då du kommer att vara aktiv i det hälsofrämjande arbetet söker vi dig som är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Samtidigt är du samarbetsinriktad och arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Mats Lind mats.lind@grundskola.goteborg.se 031-3661522 Jobbnummer
9954997