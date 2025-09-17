Skolsköterska till Elevhälsoenheten
2025-09-17
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning
Vill du ha ett spännande, intressant och utmanande arbete? Vi söker nu en vikarierande skolsköterska med arbete riktat mot grundskolan åk F-6.
Anställningen är inom för- och grundskoleförvaltningens centrala Elevhälsoenhet vilken innefattar ca 30 medarbetare och yrkesgrupper som specialpedagog, logoped, kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare. Verksamheten bedrivs dels på Elevhälsoenheten i centrala Mora i samma hus som Mora Familjecentral, dels i verksamheterna på våra för- och grundskolor. Skolsköterskegruppen innefattar 8 tjänster varav två tjänster är mot gymnasiet. Tjänsten omfattar 50%.
Vi erbjuder dig mentorsstöd av en erfaren kollega, regelbundet kollegialt stöd i din yrkesgrupp och extern handledning tillsammans med yrkesgruppen. Du arbetar dagtid, vardagar och har själv möjlighet att påverka din arbetstid inom vissa ramar, vissa administrativa arbetsmoment kan ske på distans i överenskommelse med chef. Dina arbetsuppgifter
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet som skolsköterska innebär en samverkan med elev och vårdnadshavare, det innebär också ett nära samarbete med personal på skolan. Du ska bland annat ge råd, stöd och erbjuda kvalificerade samtal till elever och vårdnadshavare samt kunna rådgöra skolpersonal inom det medicinska området. Arbetet innefattar både insatser med enskilda elever men också med grupper av elever. Skolsköterskans arbete utgår till största delen från basprogrammet innefattande vaccinationer, hälsosamtal och hälsokontroller.
Du arbetar främst i team och har också ett nära samarbete med andra professioner inom Elevhälsoenheten, med rektor och olika professioner som är anställda på skolan samt med olika externa aktörer. Arbetet innebär en hel del självständigt arbete där du styr din egen agenda och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda.Kvalifikationer
Du ska ha sjuksköterskeutbildning och erfarenhet från yrket, vi ser gärna att du även har vidareutbildning till skolsköterska, distriktssköterska eller utbildning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Du har förmåga att kunna bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare, personal och kollegor. Du har en kund- och medborgarinriktad inställning med elev och vårdnadshavare i fokus. Du ska kunna bidra till helheten i elevhälsoarbetet med din yrkeskompetens och ha förmåga att samarbeta i tvärprofessionella team. Du är kommunikativ, flexibel, har ett positivt förhållningssätt, är lösningsfokuserad och utvecklingsinriktad. Du kan också strukturera upp ditt eget arbete och arbeta självständigt.
Kunskaper
Högskoleutbildning, sjuksköterskeutbildning och gärna vidareutbildning till skolsköterska eller distriktssköterska.
Kunskaper i aktuella styrdokument och lagstiftning
Behärska det svenska språket i både tal och skrift
Meriterande med kunskaper i andra språk
Digital kompetens
Annat
Körkort för manuell bil
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
