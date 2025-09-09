Skolsköterska till centrala elevhälsan
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Höganäs Visa alla sjuksköterskejobb i Höganäs
2025-09-09
Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor - hela barnet hela vägen!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Den centralt organiserade elevhälsan har till uppdrag att stödja en utveckling av den lokala elevhälsan och att stärka elevhälsoperspektivet. Som skolsköterska hos oss får du möjlighet att arbeta i en välorganiserad och stödjande arbetsmiljö där samverkan, kompetensutveckling och elevens bästa står i fokus. Vår verksamhet grundar sig på tydliga regelverk och präglas av ett systematiskt, evidensbaserat elevhälsoarbete genom hela organisationen. Vi lägger stor vikt vid professionella relationer, ett öppet arbetsklimat och respektfullt bemötande, vilket skapar goda förutsättningar för både trivsel och utveckling i din yrkesroll.
Arbetet har en tydlig förebyggande och hälsofrämjande inriktning. Dina arbetsuppgifter är mångsidiga och omfattar insatser på såväl organisations-, grupp- som individnivå, i nära samarbete med skolans personal, vårdnadshavare och andra aktörer. Du arbetar dessutom tvärprofessionellt inom den centralt organiserade elevhälsan där skolsköterskor, skolläkare, psykologer, logopeder och kuratorer ingår. Samverkan med externa myndigheter och instanser sker vid behov. Din närmaste chef är elevhälsochefen.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som skolsköterska är du placerad på en eller flera skolenheter men har samtidigt nära kontakt med kollegor och övrig elevhälsopersonal centralt. Du ingår i en yrkesgrupp med andra skolsköterskor och erbjuds kontinuerliga träffar för erfarenhetsutbyte och utveckling. Du får stöd av medicinskt ledningsansvarig skolsköterska samt introduktion och handledning genom mentor vid anställningens start.
Elevhälsan arbetar enligt skollagen förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling och måluppfyllelse. Din roll innebär att stödja elever med anpassningar och insatser för att skapa en trygg, stimulerande och fungerande skolmiljö för alla. Du arbetar förebyggande kring hälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket bland annat innefattar hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, arbete med elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund, närvaroarbete samt enklare sjukvårdsinsatser. Du har även mottagning tillsammans med skolläkare. Du har en viktig roll i enhetens och centrala elevhälsan systematiska kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom, skolhälsovård eller distriktssköterska
Låter detta intressant? Intervjuer sker löpande så sök redan idag!
