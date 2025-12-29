Skolsköterska åk F-5
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
IES Linköping söker skolsköterska för åk F-5!
Som skolsköterska jobbar man tätt i IES Elevhälsoteam, samt med ledning, lärare, mentorer, och elevstödjare.
Tjänsten riktar sig främst till elever i låg & mellanstadiet och omfattar sedvanliga arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens och Skolverkets riktlinjer, såsom: - Hälsosamtal och hälsokontroller - Öppen mottagning för elever - Läkarmottagning - Vaccinationer - Förebyggande och hälsofrämjande arbete
• hälsoinformation i t.ex lektionsform/seminarium till elever
Du arbetar nära skolans nuvarande skolsköterska och samarbetar med rektor och elevhälsoteamets övriga professioner för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Samverkan med kommun och andra instanser samt kontakt med vårdnadshavare är en naturlig del av arbetet. Kvalifikationer: - Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom: barn- och ungdom, distriktssköterska, eller skolsköterskeprogrammet - Tidigare erfarenhet som skolsköterska är meriterande Vi söker dig som: - Har ett genuint intresse för barn och ungdomars hälsa och utveckling - Är flexibel, engagerad och initiativtagande - Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team - Brinner för hälsofrämjande och förebyggande arbete både i klassrummet, skolan och utanför
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Heltid (100%) dagtid. Semestertjänst. Arbetsgivarens kontaktperson: Biträdande Rektor Therese Brandt, therese.brandt.linkoping@engelska.se
Verksamhetschef Helena Lüning, helena.luning@engelska.se
Övrigt: Intyg om legitimation och behörighetsgivande examen ska bifogas ansökan.
Registerkontroller görs i samband med anställningen.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: recruitment.linkoping@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://linkoping.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Linköping Kontakt
Sara Juberg recruitment.linkoping@engelska.se Jobbnummer
9665544