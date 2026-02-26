Skolsköterska
2026-02-26
Skolsköterska 40-50 % - Ebba Petterssons Privatskola
Vill du bidra till en trygg och inkluderande skola där varje elev får bästa möjliga förutsättningar att må bra och lyckas i sitt lärande?
Vi söker en skolsköterska på 40-50 % som blir en del av vårt elevhälsoteam och tillsammans med vår befintliga skolsköterska (100 %) utvecklar skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Ebba Petterssons Privatskola är en F-9-skola med cirka 650 elever och en lång tradition i Göteborg. Som icke vinstdriven stiftelse går alla resurser direkt till elevernas utbildning och hälsa.
Vår verksamhet präglas av värdeorden trygghet, stolthet, engagemang, utveckling och glädje. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en skolmiljö där alla elever känner sig sedda, inkluderade och motiverade att nå sin fulla potential.
Vi söker en driven och engagerad skolsköterska som brinner för barns och ungas hälsa och utveckling. Hos oss blir du en viktig del av en närvarande och värdegrundsdriven verksamhet där elevernas välmående, trygghet och utveckling står i centrum.
Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande i nära samarbete med skolledning, pedagoger och övriga professioner inom elevhälsan. Du arbetar och planerar arbetet med hälsobesök och basprogram samt drop-in. Du möter eleverna med ett varmt och professionellt bemötande och bidrar till att skapa en trygg skolmiljö där varje elev blir sedd.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, med vidareutbildning inom barn och ungdom, distrikt eller skolhälsovård
Har erfarenhet av arbete som skolsköterska eller liknande verksamhet
Har ett starkt eget driv och ett genuint engagemang för elevernas hälsa
Arbetar självständigt, strukturerat och lösningsfokuserat
Deltar i elevhälsomöten och skolans systematiska kvalitetsarbete
Medverkar i förebyggande arbete kring psykisk hälsa, närvaro och trygghet
Vi erbjuder:
En familjär och utvecklingsinriktad skola med engagerade kollegor och trevliga traditioner
Stöd av medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) samt professionsträffar ett par gånger per termin.
En värderingsstyrd och icke vinstdrivande verksamhet där alla resurser går direkt till elevernas utbildning och hälsa
Ett engagerat och utvecklingsinriktat elevhälsoteam med hög kompetens och nära samverkan med skolledning och undervisande personal
Korta beslutsvägar och reella möjligheter att påverka arbetssätt och rutiner
En stabil och professionell arbetsmiljö med hög trivsel och tydlig riktning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 40-50 % med start enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.
Välkommen med din ansökan - hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för elevernas välmående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: rekrytering@ebbapettersson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "skolsköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ebba Petterssons Privatskolas Stift
Radiovägen 25 (visa karta
)
421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA Kontakt
skolchef/rektor
ulrika kragner ulrika.kragner@ebbapettersson.se 031894501 Jobbnummer
9766390