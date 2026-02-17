Skolsköterska
2026-02-17
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Vill du arbeta hälsofrämjande och förebyggande med barn och elever och bidra till deras lärande, utveckling och välmående? Trivs du i en roll där medicinsk kompetens kombineras med elevnära arbete, samverkan och professionellt omdöme? Som skolsköterska hos utbildningsförvaltningen har du ett uppdrag där elevernas hälsa är en förutsättning för både lärande och måluppfyllelse. Du arbetar med ett tydligt förebyggande perspektiv och är en viktig del i skolans samlade elevhälsoarbete, där fokus ligger på att skapa goda förutsättningar för varje elevs utveckling.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
* Genomföra hälsobesök och hälsosamtal
* Följa elevers hälsoutveckling
* Genomföra vaccinationsprogram
* Vara en tillgänglig och trygg kontakt för elever och vårdnadshavare
En av tjänsterna är placerad inom anpassad grundskola, där arbetet kräver god förståelse för målgruppens behov.
Hos oss får du arbeta i en organisation som sätter elevens hälsa och lärande i centrum. Din anställning är centralt placerad och du blir en del av ett kompetent och utvecklingsinriktat elevhälsoteam med goda möjligheter till samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.
Som skolsköterska har du tillgång till gemensamma möteslokaler tillsammans med den centrala elevhälsan, vilket skapar goda förutsättningar för kollegialt stöd, gemensamma arbetssätt och kontinuerlig utveckling av elevhälsoarbetet. Uppdraget ger utrymme för självständigt arbete samtidigt som du ingår i ett professionellt sammanhang där samarbete och kvalitet står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som har ett genuint intresse för barns och elevers hälsa och utveckling. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i teamarbete och samverkan med andra professioner. Som person är du lyhörd, kommunikativ och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser sambandet mellan hälsa och lärande och vill bidra till skolans uppdrag genom ditt hälsofrämjande arbete.Kvalifikationer
* Är legitimerad sjuksköterska
* Har specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, skolsköterska eller barnsjuksköterska
* Har B-körkort
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete som skolsköterska eller inom skolverksamhet
* Erfarenhet av arbete med målgruppen inom anpassad grundskola
Observera att denna rekrytering kommer att ske med löpande urval.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Landskrona stad Kontakt
Avdelningschef, Utbildningsförvaltningen
Pernilla Svensson pernilla.svensson@landskrona.se Jobbnummer
