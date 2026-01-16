Skolsköterska
2026-01-16
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Vi söker en skolsköterska till Bruksskolan och Mehede skola på 50%. Det finns möjlighet till heltid med en tjänst på andra skolor.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som skolsköterska hos oss arbetar du hälsofrämjande och förebyggande för att stärka elevers fysiska och psykiska hälsa. Du genomför hälsobesök och hälsosamtal enligt elevhälsans basprogram, ansvarar för vaccinationer och erbjuder daglig mottagningsverksamhet. Du ingår i elevhälsoteamet och bidrar med medicinsk kompetens i det tvärprofessionella arbetet. Dokumentation sker enligt patientdatalagen i journalsystem.Kvalifikationer
Legitimation
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299855". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Arbetsplats
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Kontakt
Rektor
Peter Söderberg peter.soderberg@tierp.se 0293219731 Jobbnummer
