Skolkurator/Socialpedagog/Specialpedagog

Pilträdsskolan är en friskola med ca 300 elever som betonar kunskap, trygghet och elevens unika värde. Skolan startades 1994 och bedriver undervisning i skolår F-9 samt fritidsverksamhet. Vi har mellan 12-24 elever i varje klass. I anslutning till skolan finns Pilträdets förskola för barn 1-5 år. Huvudman är Stiftelsen Källan i Västerås och skolan finns på Vallby.
Vi söker nu en driven, flexibel och kompetent medarbetare. Du bör ha en högskoleutbildning eller utbildning som socialpedagog (socionom, beteendevetare, specialpedagog), med erfarenhet av arbete inom grundskolan. Du bör även ha god kännedom om skolans styrdokument.
Tjänsten innebär bland annat att:
• Arbeta med elever i grupp/klass i förebyggande och hälsofrämjande syfte.
• Genomföra stöd- och motivationssamtal med enskild elev.
• Stödja elever som har särskilda behov p.g.a. fysiska, psykiska och sociala svårigheter.
• Vara tillgänglig för rådgivning och konsultation för lärare.
• Medverka i upprättande av handlingsplaner och åtgärdsprogram.
• Samverka med socialtjänst, ungdomsmottagning, polis, familjecenter, fritidsgård etc.
• Driva trygghetsteamet och arbetet mot kränkande behandling.
• Vara rådgivande vid frågor kring orosanmälningar.
• Göra frånvaroutredningar och anmäla till skolpliktsbevakningen.
• Delta i och utveckla rastverksamheten utifrån elever med speciella behov.
• Utföra observationer av enskilda elever eller grupper/klasser.
• Delta vid samtal med vårdnadshavare tillsammans med andra professioner och själv.
• Vara flexibel om behov uppstår t ex att ta en lektion om en lärare är sjuk eller hjälpa till på fritidshemmet vissa dagar på lov.
Vi söker dig som får energi av att arbeta med människor. Du driva av att hitta nya arbetssätt och vill bidra till ett välplanerat och strukturerat arbete. I mötet med andra är du prestigelös, empatisk och tillmötesgående. Ditt intresse och din vilja att hjälpa andra märks i ditt dagliga arbete. Vi erbjuder dig en möjlighet att göra skillnad för våra elever varje dag.
Tjänsten är en semestertjänst på 100%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: jobb@piltradsskolan.se Arbetsgivarens referens
Stiftelsen Källan Kontakt
Biträdande rektor
Anna-Lena Stenlund anna.stenlund@piltradsskolan.se 073-982 29 00 Jobbnummer
