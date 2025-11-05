Skolkurator på Fastebol-Högby skolor
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Fastebol-Högby skolor är två skolor som ligger nära varandra och ingår i samma skolenhet. På skolorna går det ca 490 elever som leds av 60 pedagoger/personal under hela skoldagen. Verksamheten präglas av ett kollegialt tänk med fokus på elevens lärande.
Elevhälsoteamet arbetar sammansvetsat och har de senaste åren arbetat fram en samsyn och framgångsrik metodik för elevhälsoarbetet. Teamet består av skolledare, specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
* Elevsamtal (Stödsamtal, konflikthantering osv)
* Samråd, möten med vårdnadshavare, personal
* Handledning till personal (enskilt och i grupp)
* Leda elevaktiviteter (värdegrund, pubertet, kränkningar)
* Medlem i Elevhälsoteamet, Krisgrupp och Trygghetsgrupp på skolan
* Samverkan med socialtjänst gällande orosanmälningar
* Leda och bistå i utredningar runt frånvaro, kränkningar, IF osv.
Vi söker dig som är en aktiv och engagerad medarbetare som vill bidra och komplettera vårt elevhälsoteam. Du behöver kunna arbeta både självständigt men framförallt i en kollektiv organisation där du behöver både kommunicera tydligt och leda medarbetare mot ett gemensamt mål. Ditt arbete har alltid ett elevfokus.
Du kommer att ha ett gemensamt skolkuratorsforum i kommunen med fortbildning och professionsmöten kontinuerligt.
Provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
* Socionomexamen
* Det är meriterande med tidigare arbete som skolkurator eller arbete inom skola
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
