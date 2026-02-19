Skolkurator, Kågeskolan
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Kuratorjobb / Skellefteå Visa alla kuratorjobb i Skellefteå
2026-02-19
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
Vill du vara den trygga vuxna som elever vänder sig till när livet skaver? Drivs du av att skapa en skolmiljö där barn och unga känner sig trygga, sedda och motiverade att lära? Då kan du vara vår nya skolkurator på Kågeskolan.
Hos oss får du en viktig roll i elevernas vardag. Genom samtal, förebyggande arbete och nära samarbete med kollegor bidrar du till att varje elev får rätt stöd i rätt tid. Tillsammans arbetar vi för en skola där hälsa, trygghet och lärande hänger ihop.
DIN ROLL
Som skolkurator är du en del av skolans elevhälsoteam och arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande med elevernas psykosociala hälsa. Du möter elever i enskilda samtal och i grupp, stöttar i svåra situationer och är en viktig del i arbetet med trygghet, närvaro och likabehandling.
Du samverkar med lärare, skolledning och övriga professioner i elevhälsan för att skapa goda lärmiljöer. I rollen ingår även kontakt med vårdnadshavare och samarbete med externa aktörer när det behövs. Du är närvarande i skolans vardag, fångar upp signaler tidigt och bidrar med din kompetens i elevhälsomöten och utvecklingsarbete.
Arbetet är både självständigt och relationsnära - och du har goda möjligheter att påverka hur stödet till eleverna utformas.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har socionomexamen. Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och kan anpassa ditt budskap efter målgruppens förutsättningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i elevhälsa samt kunskap i samtalsmetodik, exempelvis lösningsfokuserat arbetssätt eller MI. Goda kunskaper i engelska är också en fördel.
Som person är du strukturerad och planerar ditt arbete så att insatser följs upp och håller över tid. Du är kreativ och hittar lösningar när nya behov uppstår. Du är hänsynstagande, lyhörd och skapar förtroende i mötet med elever och vuxna. Samtidigt är du samarbetsorienterad och trivs med att arbeta nära kollegor för att hitta lösningar som gynnar elevernas hela skolsituation.
DIN NYA ARBETSPLATS
Kågeskolan ligger en mil norr om Skellefteå, i utkanten av Kåge centrum med närhet till både natur och sportfält. Det ger fina möjligheter att arbeta hälsofrämjande och att använda skolans omgivningar som en del av elevernas vardag.
Skolan är en F-9-skola med cirka 500 elever och drygt 60 personer i pedagogiskt arbete. I anslutning till skolan finns bibliotek, idrottshall, fritidsgård och en näridrottsplats.
Som medarbetare i Skellefteå kommun får du en trygg arbetsgivare med goda möjligheter till kompetensutveckling och kollegialt lärande. Vi arbetar med tillit och professionellt ansvar, där din kompetens tas tillvara och gör skillnad - varje dag.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "682979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Rektor
LInda Holmqvist 0910-73 50 00 Jobbnummer
9751775