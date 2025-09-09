Skolkurator i Nässjö kommun
Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Kuratorjobb / Nässjö Visa alla kuratorjobb i Nässjö
2025-09-09
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen i Nässjö
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta som skolkurator i Nässjö kommun. Du kommer vara en del i elevhälsans psykosociala insats som ingår i Centrala Elevhälsan. Centrala elevhälsan består av en bred kompetens med olika professioner. Förutom skolkuratorer finns skolläkare, skolpsykologer, skolsköterskor, specialpedagoger, logoped med flera.
Som skolkurator kommer du att ha en viktig roll i skolans elevhälsa och skolutveckling. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam, där du arbetar nära övriga professioner. Som skolkurator arbetar du främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling.
Skolkuratorn är sakkunnig inom socialt arbete och sociallagstiftning.
Uppdraget styrs av Skollagen, Socialtjänstlagen, Diskrimineringslagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt kommunala styrdokument.
I arbetet ingår bland annat planering och genomförande av främjande och förebyggande arbete, enskilda elev- och föräldrakontakter, stödsamtal, genomföra skolsociala utredningar, delta i uppföljning kring elevers skolnärvaro, samarbete med lärare samt kontakt med andra instanser som exempelvis socialtjänst, habilitering och BUP.
Vi tillämpar löpande urval för att möjliggöra en snabb och effektiv rekryteringsprocess. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!Kvalifikationer
Skolkurator
Vi söker dig som har socionomexamen eller har annan likvärdig beteendevetenskaplig utbildning. Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och som skolkurator är meriterande.
Du har god insikt i skolans mål och styrdokument, kunskap om andra förvaltningar och till exempel barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt kunskap om praxis och riktlinjer inom området.
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö kommun
(org.nr 212000-0548) Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna-Carin Mähler Sandstedt anna-carin.mahler-sandstedt@nassjo.se 0722101509 Jobbnummer
9498605