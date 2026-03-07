Skolkurator
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Iljanbodaskolan och Kolarängskolan är två grundskolor som bildar en enhet. På enheten finns också en anpassad grundskola med ca 36 elever. Kolarängskolan ligger i Norra Kallhäll och har årskurs F-6 med ca 470 elever. Iljansbodaskolan ligger i Stäket och har årskurs F-4 med ca 120 elever.
Du kommer att arbeta på en mycket trevlig enhet tillsammans med drivande och ansvarstagande kollegor. Vi har ett väl fungerande kollegialt lärande.
Eleverna har god måluppfyllelse. Elever och personal har god tillgång till digitala verktyg.
Klimatet präglas av trygghet och arbetsro.
Vi har låg personalomsättning bland såväl medarbetare som skolledning.
Publiceringsdatum2026-03-07Arbetsuppgifter
Skolkurator på Kolarängen och Iljansboda bidrar med socialt och psykosocialt perspektiv i skolans verksamhet. Arbetet är direkt riktat till elever eller indirekt via skolpersonal, föräldrar och i samverkan med andra myndigheter. Skolkurator på låg- och mellanstadiet arbetar mer konsultativt och indirekt för att stödja elevens lärande och utveckling. Gemensamt arbetssätt oavsett stadie är att i möjligaste mån arbeta med elevens nätverk såsom föräldrar och skolpersonal för att få en bredare förståelse för elevens hela situation.
Elevsamtal som t ex stödsamtal, motivationssamtal, krissamtal, konflikthantering
Rådgivande och stödjande samtal med enskilda elever och deras familjer
Flerpartssamtal elev-föräldrar-skolpersonal-nätverk
Handledning och konsultation till skolpersonal
Initiera och medverka i anmälningar till socialtjänsten
Arbete med elever i grupp, klassarbete eller gruppsamtal
Medverka i skolans elevhälsogrupp, elevhälsokonferenser, överlämnande konferenser
Ingå i skolans krisgrupp
Medverka i utvecklings- och förändringsarbete med skolans olika handlingsplaner och rutiner
Värdegrundsarbete genom främjande insatser såsom temadagar, nätetik, pubertet-snack och "Delbart"
Medverka i kommungemensamma grupper, som t ex SAMBU
Huvudansvar för att utreda kränkningsärenden, dokumentation och ta fram handlingsplaner tillsammans med elevhälsoteam och skolans pedagoger.
Vi söker dig som vill vara synlig i vår verksamhet och aktivt knyter och skapar relationer med våra elever och medarbetare.Kvalifikationer
Socionomexamen gärna med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
Tidigare arbete som skolkurator är meriterande liksom erfarenhet av barn och elever med olika NPF-diagnoser.
Du är:
Lugn och tillmötesgående i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor.
Intresserad av andra och har en vilja och förmåga att hjälpa andra att komma vidare, det är naturligt för dig att hitta lösningar och få det att fungera.
Har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Har en fallenhet för att leda dig själv och motivera människor du möter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsprocessen.
